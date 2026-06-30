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Продължава интензивното поддържане на зелените площи в Самоков

30 юни 2026, 19:14 часа 586 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Самоков
Продължава интензивното поддържане на зелените площи в Самоков

Интензивната работа по поддръжката на зелените площи на територията на община Самоков продължава без прекъсване.  Екипите на Общинското строително предприятие и служителите по програмата за временна заетост ежедневно извършват косене, почистване и поддръжка в града, курорта Боровец и населените места. Благодарение на постоянната работа към момента парковете, детските площадки и основните зелени площи са окосени и поддържани. Приключи косенето в Боровец преди старта на летния сезон, а дейностите по селата продължават. През миналата седмица бяха обработени районите на парк „Ридо“, ул. „Ихтиманско шосе“ както и селата Говедарци, Рельово, Драгушиново и Доспей.

В Самоков вече се извършва четвъртото за годината косене. В момента екипите работят по почистването и окосяването на района на ул. „Софийско шосе“ и ул. ,,България" като дейностите продължават поетапно и в други части на общината.

Въпреки честите валежи и бързия растеж на тревната растителност през последните седмици, екипите работят ежедневно, за да поддържат добрия облик на града и населените места.

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община Самоков
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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