Продължава интензивното поддържане на зелените площи в Самоков

Интензивната работа по поддръжката на зелените площи на територията на община Самоков продължава без прекъсване. Екипите на Общинското строително предприятие и служителите по програмата за временна заетост ежедневно извършват косене, почистване и поддръжка в града, курорта Боровец и населените места. Благодарение на постоянната работа към момента парковете, детските площадки и основните зелени площи са окосени и поддържани. Приключи косенето в Боровец преди старта на летния сезон, а дейностите по селата продължават. През миналата седмица бяха обработени районите на парк „Ридо“, ул. „Ихтиманско шосе“ както и селата Говедарци, Рельово, Драгушиново и Доспей.

В Самоков вече се извършва четвъртото за годината косене. В момента екипите работят по почистването и окосяването на района на ул. „Софийско шосе“ и ул. ,,България" като дейностите продължават поетапно и в други части на общината.

Въпреки честите валежи и бързия растеж на тревната растителност през последните седмици, екипите работят ежедневно, за да поддържат добрия облик на града и населените места.