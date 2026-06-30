Кличко, Терзиев и кметът на Киев в разговор за управлението

Виждам в теб мисленето на един истински кмет. Няма значение кой е градът – кметът е човек, който истински преживява всичко, което се случва с неговия град. Това каза световната боксова легенда Владимир Кличко по време на срещата си с кмета на София Васил Терзиев. В срещата участваха заместник-кметът по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова, президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински, генералният секретар на European Boxing Мартин Волке и мениджърът Александър Красюк.

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Основните теми на разговор между двамата бяха лидерството, обществената отговорност и предизвикателствата пред управлението на големите градове. По време на срещата Владимир Кличко се свърза във видео разговор с кмета на Киев Виталий Кличко, който разговаря с Васил Терзиев за ежедневните предизвикателства пред местната власт и управлението на град в условията на война.

Васил Терзиев благодари на кмета на Киев за силата и примера, който дава. "Това, което правите за Киев и за хората му, е вдъхновение. Вашата работа като кмет в тези условия заслужава огромно уважение и вярвам, че всичко ще бъде наред", каза Терзиев.

Виталий Кличко сподели, че въпреки ежедневните въздушни атаки градът продължава да функционира. Той покани Васил Терзиев да посети Киев, а с чувство за хумор добави, че за сигурността му лично ще се погрижат той и брат му Владимир. От своя страна кметът на София отправи покана към Виталий Кличко да посети българската столица.

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Владимир Кличко заяви и готовността си да подкрепи София в организацията на Европейското първенство. "През септември София ще бъде домакин на Европейското първенство по бокс. Разчитайте на мен. Ако имате нужда от помощ, аз съм на ваша страна", каза той.

По време на разговора Васил Терзиев отбеляза, че големите промени не се случват благодарение на един човек. "Всички винаги търсим някой магьосник, който да реши проблемите вместо нас. Но така не става. Трябва като общество да запретнем ръкави и заедно да свършим работата", каза кметът на София.

В края на срещата Владимир Кличко подари на Васил Терзиев своята книга „FACE THE CHALLENGE – Discover the Willpower in You“, посветена на преодоляването на предизвикателствата чрез дисциплина и воля.

От своя страна Васил Терзиев подари на Владимир Кличко плакет на София и албума „Етюд-и-те на София. 10 години в кадри“ на Иван Шишиев – фотограф, превърнал София в своя кауза и един от най-разпознаваемите визуални разказвачи на града.