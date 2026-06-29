Първи фестивал на гъбата и билката в Костинброд. На 27-ми юни, в местност “Орла” - между селата Дръмша и Чибаовци, по повод един от най-магичните български празници - Еньовден, се състоя първият фестивал на гъбата и билката - празник, съчетаващ красивите дарове на природата и духа на родните традиции и култура. По идея на г-жа Искра Лазарова - кмет на село Чибаовци, реализирана от община Костинброд и местни ентусиасти, първото издание на фестивала се превърна в средище на богатствата, с които планината, традициите и българската земя ни даряват.

Гъбите и билките са неизменна част от българската природа и народната култура. Те символизират връзката между човека и земята, силата на природата и нейната способност да лекува, храни и вдъхновява.

Билките от векове се смятат за дар от природата, като народните вярвания гласят, че всяка от тях носи своя лечебна сила.

Гъбите пък са символ на богатството на гората и на хармонията между човека и природата. Те напомнят за търпението, познанието и уважението към естествения свят.

Фестивалът на гъбите и билките съхранява тези ценни традиции, като събира хора от различни поколения, за да споделят знания, обичаи и любов към природата. Той е празник на българското наследство, на чистата храна, народната медицина и уважението към богатствата, с които земята щедро ни дарява.

Фестивал, в който традициите оживяват, знанията се предават, а връзката между човека и природата става още по-силна.

Събитието събра десетки участници и гости, имали възможността да дегустират разнообразието от домашно приготвени изделия и да се насладят на богата фолклорна програма и традиции. Една от които - ранното събиране на гъби и билки - традиция, която съчетава опознаването на природата, семейните ценности и предаването на знания между поколенията.

Празничното настроение бе заслуга на всички присъстващи, дошли да споделят емоциите от събитието, сред които и - Павел Павлов - пазител на медения глас на дудука, който откри фестивала с характерния за региона музикален инструмент; артистите - Ана-Мария и Злати Петров, Косара и Емил Пепелярски, които ангажираха публиката с ярко присъствие и китни изпълнения. Ръка за ръка се хванаха и танцьорите от Танцов състав "Хайдушки ручей", при НЧ "Труд и просвета-1941", село Градец, привличайки публиката на мегдана, а най-малките приятели на фестивала се забавляваха в компанията на аниматор, подсигурил весели игри и предизвикателства.

Докато богатата програма течеше с пълна сила, из местността се носеше аромат от приготвянето на традиционния български боб с манатарки (подбрани специално за празника), поднесен с много майсторство и любов от нашия специален гост – шеф-готвач Иво от “Хелс Китчън”. Всеки от присъстващите успя да опита пресните домашни вкусотии, за които шеф Иво и местните дами се бяха погрижили.

Фестивалът събра множество съмишленици, гости, любители на природата и официални лица, сред които - г-н Трайко Младенов - кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев - председател на общински съвет - Костинброд, общински съветници и кметове на населени места.

За приветствие и откриване на първия фестивал на гъбата и билката, бяха поканени кметът на общината - г-н Младенов и кметът на село Чибаовци - г-жа Искра Лазарова.

Кметицата се обърна с благодарност и признание към местните жители и община Костинброд, приели радушно идеята за реализиране на подобен фестивал.

Запознавайки присъстващите с легендата за Еньовата булка и нейния любим, г-жа Лазарова напомни колко благословена е земята ни, криеща истински природни богатства. Призова фестивалът да не е единствено повод за веселие, но и символ за грижата и връзката ни с околната среда и природата.

Госпожа Лазарова завърши с благодарности по повод завършеното реновиране и внедряването на енергийни мерки в местното читалище, което събира множество дейци от различна възраст, популяризиращи читалищната дейност и културния живот в община Костинброд.

Кметът на общината също се обърна към присъстващите с признание за интереса към новия фестивал, заявявайки че предстои той да бъде утвърден като традиция, която да развива културния живот не само в община Костинброд, но и в целия регион.

Кметът с благодарност отбеляза приноса на кметовете на двете населени места - г-жа Искра Лазарова и г-н Добри Тодоров, за активността им и сърцатата отдаденост в организацията.

Г-н Младенов също акцентира над успешно реализираните дейности в народно читалище “Развитие -1933”, което е и най-голямото бижу на село Чибаовци - средище, събиращо малки и големи с амбиция и желание да развиват местната читалищна дейност и културата на територията.

Кметът благодари и на общинския съвет за бързите реакции и взетите решения, осигурили безпроблемна организация на фестивала, който предстои с всяка следваща година да се развива и утвърждава като емблема за двете села и цялата община.

Г-н Младенов завърши, подчертавайки лозунга на събитието - “Чиста природа, богатство от гъби и билки”, с призив към всички присъстващи да пазят околната среда, местните богатства и всички блага, които природата ни е предоставила.

Първото издание на фестивала доказа, че когато една идея е създадена със сърце и

подкрепена от общността, тя се превръща в жива традиция. Фестивалът вече не е просто събитие в календара - той е символ на сплотеност, приемственост и уважение към българските корени и родната земя. Защото истината е във природата, но силата е в хората, които я пазят и почитат.

🙌🏼Община Костинброд благодари на всички сподвижници и съмишленици за възможността съвместно да създадем не просто празник, а символ на неразривната връзка между човека и природата, съхранявайки духа на българските традиции, природата и Еньовден.