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Жегата удари София: Безплатна вода и оросяване по ключови улици

29 юни 2026, 14:36 часа 633 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Жегата удари София: Безплатна вода и оросяване по ключови улици

От днес Столичната община организира раздаване на безплатна питейна вода на метростанция "Сердика", като същевременно осигурява финансиране на районните администрации за разкриването на допълнителни пунктове в различни части на София. Организация за раздаване на вода от днес има и в район "Красна поляна" на четири локации:

  • бул. "Възкресение" – спирката при 28 ДКЦ
  • пред магазин "Фантастико" на ул. "Алеко Туранджа"
  • бул. "Александър Стамболийски" – при Вагон-ресторанта
  • бул. "Никола Мушанов" и ул. "Добротич".

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Очаква се и други райони да обявят своите пунктове, като информация за тях ще бъде публикувана своевременно в официалните канали на съответните районни администрации.

Освен временните пунктове за вода, София разполага с над 190 обществени чешми, които осигуряват свободен достъп до питейна вода в паркове, градини и обществени пространства.

Като част от мерките за справяне с високите температури днес и във вторник (30 юни), след 13:00 часа, Столичната община извършва оросяване на 58 основни булеварда, улици и площади. Целта е да се намали нагряването на пътните настилки и да се ограничи ефектът на т.нар. "градски топлинен остров", при който температурите в силно урбанизираните зони са значително по-високи.

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Оросяването обхваща ключови транспортни артерии като бул. "Цариградско шосе", бул. "България", бул. "Сливница", бул. "Черни връх", бул. "Ботевградско шосе", бул. "Владимир Вазов", бул. "Царица Йоанна", "Ломско шосе", както и централни улици и площади и основни връзки към различни райони на града.

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Жегата влияе и на безопасността на движението. Високите температури намаляват концентрацията както на шофьорите, така и на пешеходците, затова е необходима повишена предпазливост, напомнят о Общината.

Призовават се гражданите никога да не бъдат оставяни деца или домашни любимци в паркирани автомобили, където температурата може за минути да достигне опасни стойности.

Според специалистите рискът за здравето е най-висок в часовете между 11:00 и 17:00 часа. Препоръчително е да се ограничи престоят на открито в този интервал, да се приемат достатъчно течности, да се носят светли и свободни дрехи, шапка и слънчеви очила, както и да се обръща специално внимание на децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания.

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Столична община Жега горещини безплатна вода
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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