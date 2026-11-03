В навечерието на 1 ноември в две самоковски села бяха организирани тържества

В навечерието на 1 ноември - Деня на народните будители, в селата Говедарци и Бели Искър бяха организирани тържества, посветени на българските просветители и на хората, съхранили духа на знанието и родолюбието през поколенията.

В двора на детската градина в Говедарци бяха поднесени цветя пред паметника на Неофит Рилски, който наскоро бе възстановен. В двора на училище „Христо Ботев“ в Бели Искър бе почетена паметта на първите учители будители, поставили основите на просветното дело в селото, пред чиято наскоро възстановена паметна плоча също бяха поднесени цветя.

С песни, посветени на народните будители, и стихотворения децата от детските градини припомниха имената и делата на бележити личности от българската история и показаха, че уважението към знанието и родните корени се възпитава още от най-ранна възраст.

Директорът на детските градини г-жа Дренска подчерта значимата роля на учителите в изграждането на ценности, събуждането на детското любопитство и насърчаването на стремежа към знания.

Кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов благодари на екипите на детските градини за инициативата и за усилията им да възпитават у децата уважение към българската история и традиции. Той отбеляза, че учителската професия е сред най-отговорните и достойни професии, а подобни инициативи имат важна роля за съхраняването на историческата памет и предаването на българския дух на следващите поколения.