130 години просвета, духовност и вярност към българщината! С тържествено честване Народно читалище „Елин Пелин - 1896“ отбеляза своята 130-годишнина.

Юбилей, който събира в едно историята, родолюбието и всеотдайността на поколения читалищни дейци, творци и самодейци, посветили труда и таланта си на съхраняването на българските традиции и духовното богатство на нашия град.

Поклон пред основателите и признателност към всички, които продължават просветителската мисия на читалището!

Честита 130-годишнина!