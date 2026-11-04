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130 години просвета, духовност и вярност към българщината

04 ноември 2026, 6:49 часа 776 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Елин Пелин
130 години просвета, духовност и вярност към българщината

130 години просвета, духовност и вярност към българщината! С тържествено честване Народно читалище „Елин Пелин - 1896“ отбеляза своята 130-годишнина.

Юбилей, който събира в едно историята, родолюбието и всеотдайността на поколения читалищни дейци, творци и самодейци, посветили труда и таланта си на съхраняването на българските традиции и духовното богатство на нашия град.

Поклон пред основателите и признателност към всички, които продължават просветителската мисия на читалището!

Честита 130-годишнина!

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Община Елин Пелин
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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