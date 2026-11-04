Българският трибагреник ще посреща гостите в село до Самоков

Българският трибагреник ще посреща гостите на село Доспей! В навечерието на Деня на народните будители на входа на селото бе открит десетметров пилон с националния флаг. До него вече стои и камък с посланието: „Доспей помни своите будители“. Инициативата е на младите хора от клуб „Родолюбие“ към НЧ „Отец Паисий – 1910“ и е реализирана с подкрепата на Община Самоков и местни жители.

Празникът започна с поднасяне на цветя пред паметника на Паисий Хилендарски и продължи с факелно шествие до новия пилон. Стихове за България, изпълнени от децата на Доспей, и песента за селото в изпълнение на фолклорния състав „Росна китка“ допълниха емоцията на тържеството.

Кметът на общината инж. Ангел Джоргов поздрави читалището и младите родолюбци за инициативата и заяви своята готовност да продължи да подкрепя подобни начинания. В знак на признателност читалището му връчи грамота за оказаната подкрепа.

Защото родолюбието не е само памет за миналото. То е отговорност да предаваме българския дух на следващите поколения.

А българското знаме ще напомня това на всеки, който влиза в Доспей.