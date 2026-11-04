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130 години история, жива традиция и вдъхновение за бъдещето в Елин Пелин

04 ноември 2026, 6:43 часа 726 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Елин Пелин
130 години история, жива традиция и вдъхновение за бъдещето в Елин Пелин

Има места, които са повече от сгради. Места, в които живее паметта на поколенията, съхранява се българския дух и се изграждат мостове между миналото и бъдещето. Вече 130 години Народно читалище „Елин Пелин - 1896“ е едно от тези места. Средище на духовност и култура, пазител на българските традиции и ценности, дом на таланта, творчеството и родолюбието.

130 години, в които традицията се пази, но и продължава да живее. В които културата обединява, знанието вдъхновява, а духовността свързва поколенията.

Зад този достоен юбилей стоят хора, посветили своя талант, труд и сърце на едно благородно дело, а именно да съхраняват българското и да му дават бъдеще.

Защото най-ценното наследство не е само това, което времето е запазило, а онова, което ние избираме да предадем нататък.

Честит 130-годишен юбилей на Народно читалище "Елин Пелин 1896", град Елин Пелин!

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Община Елин Пелин
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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