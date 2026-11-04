Откриха нов дом за стари хора до Самоков

Официално бе открит новият Дом за стари хора в село Ковачевци - важна стъпка в развитието на социалните услуги в Община Самоков и грижата за хората от третата възраст. След дълго време пустеещата сграда на бившето училище получава нов живот и предназначение-да бъде място на грижа, спокойствие и човешка топлина. След основен ремонт и модернизация, домът ще осигурява съвременна и достъпна среда за 35 потребители.

На събитието присъстваха кметът на Община Самоков инж. Ангел Джоргов, ръководството на общината, проектанти, строители и директори на социални услуги.

Водосвет за здраве и благополучие отслужи архиерейският наместник отец Михаил Колев в съслужение с местния свещеник. В словото си отец Михаил подчерта, че грижата за най-уязвимите и възрастните хора е показателна за отношението и отговорността на едно общество.

Кметът инж. Ангел Джоргов изрази удовлетворение от реализирането на проекта и подчерта, че най-важното е не просто да се обновяват сгради, а да се създават места, в които хората да живеят достойно, спокойно и с усещането, че не са сами. Инж. Джоргов изказа благодарност към строителите, проектантите, екипа на общината, строителния надзор и всички, които допринесоха за реализацията на проекта и отбеляза, че възрастните хора заслужават уважение, внимание и ежедневна грижа.

Проектът е реализиран с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост, с подкрепата на Европейския съюз – NextGenerationEU, на стойност над 2 милиона лева.