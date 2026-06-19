Лишиха Зеленски от най-високото полско отличие

Президентът на Украйна Володимир Зеленски беше лишен от най-високото си полско отличие. Причината за това , защото е нарекъл едно от украинските армейски подразделения „Герои на УПА“. Полският президент Карол Навроцки реши да отнеме Ордена на Белия орел, най-високото държавно отличие на Полша, от украинския президент Володимир Зеленски. Това беше съобщено на официалния уебсайт на полския президент. Решението е взето след указа на Зеленски от 26 май, с който се присъжда почетното звание „Герой на Украинската въстаническа армия (УПА)“ на Северния център за специални операции на Силите за специални операции на украинските въоръжени сили, предаде Медуза.ио.

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Втората световна война

„За огромното мнозинство от полското общество Украинската въстаническа армия остава преди всичко подразделението, отговорно за бруталните престъпления, извършени срещу полски граждани по време на Втората световна война. Най-малко 100 000 полски граждани са били убити от УПА. Следователно, присвояването на име на едно от украинските военни подразделения, което се отнася до престъпниците на УПА, има значение, което се простира далеч отвъд вътрешните работи на Украйна“, заяви Навроцки. Той също така подчерта, че отнемането на Зеленски на Ордена на Белия орел не е насочено срещу украинския народ и не променя политиката на Полша за подкрепа на Украйна във войната ѝ с Русия.

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