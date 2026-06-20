Войната в Украйна:

В родния град на Путин доставят убежища срещу украинските дронове (СНИМКИ)

20 юни 2026, 0:03 часа 383 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
В родния град на Путин доставят убежища срещу украинските дронове (СНИМКИ)

На фона на зачестилите атаки на украинските въоръжени сили срещу руската нефтена и газова инфраструктура, в  Санкт Петербург започна монтажът на бетонни убежища. Според районната администрация, конструкциите ще бъдат монтирани на четири места в града. От там подчертаха, че убежищата ще бъдат разположени в зоната за видеонаблюдение „Безопасният град“ и помоли жителите „да не замърсяват и да използват съоръженията по предназначение“, предаде The Moscow time.

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Съветите

„Министерството на извънредните ситуации съветва в случай на атака с дрон да останете на закрито в помещение с носещи стени и да се отдалечите от прозорците. Ако сте на открито по време на атака с дрон, незабавно трябва да потърсите подслон в най-близкото безопасно пространство“, се казва в изявление на районната администрация. 

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Украински дронове преди това многократно са атакували енергийни съоръжения в Санкт Петербург и Ленинградска област. Например, в нощта на 3 юни, нападение в Кировски район доведе до пожар в нефтения терминал в Санкт Петербург. Експлозии бяха чути в Адмиралтейски, Василеостровски, Приморски и Красноселски райони на града. А в началото на май, след атака, дрон напълно спря рафинирането в нефтената рафинерия „Киришинефтеоргсинтез“ (Кинеф), една от най-големите в Русия.

Москва

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На този фон, най-големият въздушен удар срещу Москва от началото на войната се случи на 18 юни 2026 г.: според кмета Сергей Собянин, приблизително 200 дрона са били свалени, докато летяли към столицата, като основната цел е била Московската нефтена рафинерия в Капотня. Атаките срещу руската столица продължиха и на следващия ден.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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