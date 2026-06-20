Защо Путин не стигна до Киев за три часа? Обяснението на Тръмп

Русия можеше да сложи край на войната в Украйна още в първия ден, ако един руски генерал не беше допуснал една грешка, това каза президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви това в интервю за Axios. Той отбеляза, че войната е трябвало да приключи много бързо, защото руският диктатор Владимир Путин е имал стотици танкове, насочени към Киев по магистралата, коментира още Тръмп.

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Магистралата

„Магистралата, много добра, здрава като скала, право към Киев. И на около половината път той щеше да стигне там за три часа, движейки се с 80 км/ч, което е приблизително максималната скорост на танк“, каза президентът на САЩ. Тръмп обаче добави, че това не се е случило, защото руският генерал е решил да насочи танковете на окупационните сили през полетата и те са заседнали в калта поради рекордните валежи няколко дни по-рано.

“They could have easily taken Kyiv”: Trump told his version of the start of the war in Ukraine



The US president said in an interview with Axios that in 2022 a Russian tank column could have reached Kyiv in a couple of hours via highway, but allegedly one of the Russian generals… pic.twitter.com/9wcX3NuLnn — NEXTA (@nexta_tv) June 19, 2026

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Според американския лидер украинските войски са унищожили всички руски танкове с Javelins, които, отбеляза Тръмп, той е предоставил на Киев по-рано: "Те бяха заседнали в блато, почти като плаващи пясъци, кал, като плаващи пясъци. Не можеха да се движат“, каза той.

Според американския президент, ако руските танкове се насочвали към Киев по магистралата, щели да стигнат до украинската столица за четири часа.

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