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Защо Путин не стигна до Киев за три часа? Обяснението на Тръмп

20 юни 2026, 0:44 часа 728 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Защо Путин не стигна до Киев за три часа? Обяснението на Тръмп

Русия можеше да сложи край на войната в Украйна още в първия ден, ако един руски генерал не беше допуснал една грешка, това каза президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви това в интервю за Axios. Той отбеляза, че войната е трябвало да приключи много бързо, защото руският диктатор Владимир Путин е имал стотици танкове, насочени към Киев по магистралата, коментира още Тръмп.

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Магистралата

„Магистралата, много добра, здрава като скала, право към Киев. И на около половината път той щеше да стигне там за три часа, движейки се с 80 км/ч, което е приблизително максималната скорост на танк“, каза президентът на САЩ. Тръмп обаче добави, че това не се е случило, защото руският генерал е решил да насочи танковете на окупационните сили през полетата и те са заседнали в калта поради рекордните валежи няколко дни по-рано.

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Според американския лидер украинските войски са унищожили всички руски танкове с Javelins, които, отбеляза Тръмп, той е предоставил на Киев по-рано: "Те бяха заседнали в блато, почти като плаващи пясъци, кал, като плаващи пясъци. Не можеха да се движат“, каза той.

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Според американския президент, ако руските танкове се насочвали към Киев по магистралата, щели да стигнат до украинската столица за четири часа.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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