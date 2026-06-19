Кабинетът "Радев":

Полша не иска Украйна в ЕС. Причината?

19 юни 2026, 20:50 часа 594 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Полша не иска Украйна в ЕС. Причината?

Полският президент нарече присъединяването на Украйна към ЕС заплаха за полските фермери. Според Навроцки, украинските селскостопански продукти биха могли да увеличат конкуренцията за полското земеделие и затова Варшава трябва преди всичко да защити интересите на собствените си производители. Изявлението идва на фона на дългогодишен конфликт относно украинския износ, припомня УНИАН.

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Блокиране на границата

От 2023 г. насам полските фермери и транспортни компании многократно блокират границата с Украйна, протестирайки срещу притока на по-евтино украинско зърно и т. нар. „безвизов“ транспортен режим с ЕС. Тези действия струват на Украйна приблизително милиард евро, а загубите на Полша са още по-големи.

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Навроцки отдавна е насочен към консервативните и селските избиратели, така че подобни изявления до голяма степен изглежда са отправени към фермерите, които остават сред най-критичните към икономическата интеграция на Украйна в ЕС. Той подчертава, че подкрепя Украйна като държава, но не е готов да го направи „за сметка на интересите на полския селскостопански сектор“.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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