Вижте листата на ГЕРБ-СДС за парламентарните избори на 27 октомври в 25 МИР - София

Представяме ви листата на ГЕРБ-СДС в 25 МИР - София за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 27 октомври:

1. Бойко Методиев Борисов

2. Даниела Руменова Райчева

3. Георги Валентинов Георгиев

4. Лъчезар Богомилов Иванов

5. Анна Василева Александрова

6. Петър Николаев Николов

7. Пламен Николаев Николов

8. Полина Венциславова Исаева

9. Младен Василев Младенов

10. Иван Вълчев Чакъров

11. Аделина Стаменова Недкова

12. Борислав Георгиев Тодоров

13. Слави Валентинов Маноилов

14. Силвия Славчева Иванова

15. Златко Иванов Златков

16. Каролина Цончева Цонева

17. Ивайло Петков Колегов

18. Борислава Венциславова Виденова

19. Михаил Антонио Кирилов

20. Христо Валентинов Василев

21. Ивайла Йорданова Андреева

22. Християн Георгиев Гатев

23. Венцислав Венциславов Зашев

24. Росен Драгомиров Стоянов

25. Силвия Юлиянова Селимова

26. Димитър Димитров Александров

27. Александра Александрова Данчева

28. Любен Любенов Дилов

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.