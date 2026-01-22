Вместо наем от 20 евро: Кредити и пазарни наеми в план за общинските жилища в София

План за по-ефективна жилищна политика по отношение на общинските жилища предлага кметът на район "Средец" Трайчо Трайков.

По думите му неговият район разполага със 75 общински жилища (14 от тях негодни за обитаване), като пазарната им стойност е над 20 млн евро.

"В тях са настанени 112 наематели. Месечният наем на апартамент е средно около 20 - 30 евро. Общината често не е в състояние да посреща дори финансовите си ангажименти към етажните собствености, камо ли да инвестира в поддържане и ремонти", пише в свой пост във Фейсбук Трайков.

Още: 20% ръст на наемите, ще се вдигат още

Според него общината не изпълнява никаква смислена жилищна политика и не управлява ефективно активите си.

Но, по думите му, има начин как това да се случи. Трайков излага своя план, в основата на който е взимане на кредит срещу жилищата и отдаването им на пазарен наем.

Кредити и високи наеми ще финансират плана

"Например - срещу съществуващите жилища взимаме 17 млн евро кредит. С 2 млн евро ремонтираме нашите апартаменти и ги отдаваме на пазарен наем, а с приходите обслужваме кредита. С другите 15 млн евро построяваме 15000 кв м РЗП извън центъра или около 200 двустайни апартамента, в които можем да настаним над 600 нуждаещи се", твърди Трайков.

Още: Давате под наем в Booking и Airbnb? Ето как НАП иска да се декларирате

Според плана му след погасяването на кредита приходите от наем на 75-те апартамента могат да се използват за субсидиране на наема на още няколкостотин души от целевите групи - лекари, учители, боклуджии, шофьори в ГТ, социално слаби, каквото общината прецени - които наемат жилища на свободния пазар.

"Интензитетът на субсидията също може да варира - 30%, 50%, 70%, 100%. Този вариант е приложим също и ако общината реши да не строи нищо, а с приходите от пазарни наеми директно да субсидира целевите групи по описания модел. И без това много се изпонастрои в София и предлагане ще има", твърди той.

Според Трайков по този начин, без никакво допълнително натоварване на общинския бюджет, ще бъде възможно да се помогне на 10 пъти повече хора с много по-висока ефективност.

Той обаче постави условия това да се случи - стига да има желание и да бъде адаптирана наредбата за общинските жилища, така че да го позволява.

Още: Наемите вече тръгнаха нагоре, ръстът при имотите ще продължи

"Това представих вчера като концепция, за пореден път, на поредната работна група от общински съветници, която ще направи пореден опит да промени въпросната наредба. Желая им успех!", написа още Трайчо Трайков.