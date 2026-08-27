Община Костинброд прие Бюджет 2026 с фокус върху устойчивостта, инвестициите и качеството на публичните услуги. На 25 август 2026 г., по време на редовно заседание на Общински съвет – Костинброд, проведено в Информационен център – Костинброд, беше приет Бюджетът на Община Костинброд за 2026 година.

Преди приемането му, Бюджет 2026 премина през обществено обсъждане и беше представен пред постоянните комисии на Общински съвет – Костинброд. Основните параметри на финансовия план, приоритетите за 2026 г. и предвидените средства за отделните дейности бяха представени от г-жа Анита Кръстанова – главен счетоводител и директор на дирекция „Финансово-счетоводни дейности“ в Община Костинброд.

Приемането на бюджета е един от най-важните моменти в работата на местната власт, тъй като именно чрез него се определят финансовите възможности и основните приоритети за развитие на общината през годината.

Бюджет 2026 е разработен с консервативен и реалистичен подход, съобразен с актуалното финансово състояние на общината, реалните потребности на гражданите, отчетните показатели към 31 юли 2026 г., нормативната рамка и прогнозите за икономическото развитие на страната.

2026 година поставя общините пред редица икономически и финансови предизвикателства. Прогнозирани са средногодишна инфлация от 4,3% и реален икономически ръст от 2,6%, като едновременно с това се наблюдава натиск върху цените на енергоносителите, материалите и услугите.

Въпреки тази среда Бюджет 2026 на Община Костинброд е балансиран, като основната цел е да бъде запазена финансовата стабилност, без компромис с качеството на публичните услуги и без допълнителна тежест за местната общност.

При планирането са отчетени и промените в националната финансова рамка, включително увеличението на минималната работна заплата и максималния осигурителен доход. Допълнително предизвикателство беше и късното приемане на Държавния бюджет за 2026 г., публикуван в „Държавен вестник“ на 31 юли 2026 г.

Чрез годишния финансов план Община Костинброд продължава да насочва ресурс към подобряване на инфраструктурата, градската среда и условията за живот, както и към нормалното функциониране на всички общински дейности.

Приоритет остават инвестициите, които носят реална полза за жителите както на град Костинброд, така и на всички населени места в общината.

Бюджетът осигурява необходимото финансиране за предоставянето на публични услуги и за реализирането на дейности в ключови сфери – образование, социални дейности, култура, спорт, инфраструктура и поддръжка на населените места.

Продължава и работата по важни инфраструктурни проекти, като целта е последователно да се подобрява средата за живот и да се създават по-добри условия за развитие на общината.

При подготовката на бюджета са взети предвид предложенията и разчетите на бюджетните звена, решенията на Общинския съвет, нормативните промени и реалните потребности на гражданите.

Основният принцип е разумно и отговорно управление на публичния ресурс, при което разходите са насочени към конкретни дейности и инвестиции с реална обществена полза.

Бюджет 2026 е бюджет на отговорността, баланса и продължаващото развитие на Община Костинброд – с ясна посока към устойчивост, инвестиции и по-добро качество на живот за гражданите.