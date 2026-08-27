В Елин Пелин ще се извърши задължителна обработка срещу кърлежи

На територията на Община Елин Пелин ще се извърши задължителна обработка срещу кърлежи на тревните площи. Пръскането ще се извършва вечер, в часовия диапазон между 17:00 ч. и 00:00 ч., в зависимост от метеорологичните условия и съгласно предварително изготвен график от фирмата-изпълнител.

Началото на дейностите ще бъде поставено в град Елин Пелин.

Обработките ще се осъществяват в съответствие със законовите и подзаконовите нормативни актове на Министерството на здравеопазването, касаещи опазването на човешкото здраве, както и с регламентите на Министерството на земеделието и храните, отнасящи се до защита на пчелите и пчелните семейства.