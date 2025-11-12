За по-чист въздух: Откога влиза в сила нискоемисионната зона в София

От 1 декември 2025 година влиза в сила ограничението на моторни превозни средства от I и II екогрупа в зона „Малък ринг“ на Столичната община. От същата дата е и ограничението на МПС от I екогрупа за зона „Голям ринг“. Забраната е в сила до 28 февруари 2026 г., съобщиха на брифинг от общината. Заместник-кметът по екология Надежда Бобчева и заместник-кметът по транспорт на столицата Виктор Чаушев представиха днес данни, според които в периода, в който нискоемисионна зона действа, качеството на въздуха в града се подобрява.

Въвеждането на нискоемисионната зона не е антисоциална или дискриминационна мярка, категорична бе Бобчева и заяви, че е точно обратното: Автомобилът може да е удобство, но здравето е безценно, подчерта тя.

Къде са зоните

“Малък ринг“: ограден между бул. “Васил Левски“, бул. “Патриарх Евтимий“, бул. “Ген. М. Д. Скобелев“, ул. “Опълченска“, бул. “Сливница“.

“Голям ринг“: ограден между бул. “Сливница“, бул. “Данаил Николаев”, бул. “Ситняково“, бул. “Михай Еминеску“, бул. “П. Яворов“, бул. “Никола Й. Вапцаров“, ул. “Атанас Дуков“, ул. “Люба Величкова“, ул. “Сребърна“, бул. “Х. Ибсен“, бул. “П. Ю. Тодоров“, бул. “И. Е. Гешов“ и бул. “К. Величков“.

Кой има право да влиза в зоните

Снимка csd.bg

Право за преминаване и движение в определените зони с ниски емисии на вредни вещества, независимо от екологичната група на МПС ще имат:

· гражданите, които имат издаден електронен винетен стикер за локално платено паркиране и живеят в обсега на „Малък ринг“ и „Голям ринг“;

· гражданите, които нямат издаден електронен винетен стикер за локално платено паркиране, но живеят в обсега на двата ринга;

· лица, които притежават карта за преференциално паркиране на МПС.

Нужни са документи за достъп

Гражданите, които нямат стикер, но живеят в обсега на ринговете, както и тези с карта за преференциално паркиране, задължително трябва да подадат документи за достъп до ринговете.

Това важи и за тези, които са от провинцията и имат работа, независимо за какъв период, в обхвата на „Малък ринг“ и „Голям ринг“.

Подаването на документи може да стане в офисите на ЦГМ на метростанция „Европейски съюз“ (вход/изход от страната на музея "Земята и хората"), ул. „Будапеща“ №17, пл. "Възраждане" №1 и чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Препоръчваме на хората от страната да използват Системата за сигурно електронно връчване. Гражданите, които имат издаден електронен винетен стикер за локално платено паркиране и живеят в обсега на „Малък ринг“ и „Голям ринг“, не е необходимо да подават специално заявление.

Живущите, чийто адреси попадат в обхвата на „Голям ринг“ за периода на забраната няма да имат право да преминават през обхвата на „Малък ринг“.

