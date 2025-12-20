Зачестилите инциденти с трамваи в София – изолирани случаи или опасна тенденция?

Градският транспорт на София, който би трябвало да бъде най-екологичната и безопасна алтернатива на личните автомобили, се превръща в източник на страх и несигурност. Вместо новини за разширени линии и модернизирани депа, столичани все по-често четат сводки за ранени пътници и смачкани мотриси.

Трагедията от 15 декември: Какво се случи?

Последният случай от 15 декември отново разтърси обществеността. В района на бул. „Илиянско шосе“ два трамвая – по линии 6 и 12 – се сблъскаха челно (или застигнаха, според различните версии), оставяйки след себе си десетки пострадали и сериозни материални щети.

Инцидентът, станал в натоварен час, изпрати близо 10 души в болница, сред които бременна жена и деца. Сцените от мястото на катастрофата бяха като от филм на ужасите: разбити стъкла, изкривени метални конструкции и десетки уплашени хора, които са се опитвали да напуснат смачканите вагони.

Епидемия от инциденти: Хроника на хаоса

Случаят от 15 декември не е изолирано явление. Той е част от тревожна тенденция, която се засили през последната година. Само за последните няколко месеца в София бяха регистрирани:

Дерайлирания в района на пл. „Журналист“ и бул. „Константин Величков“.

Къси съединения и пожари в остарели мотриси, които все още са в движение по ключови линии.

Сблъсъци с автомобили, породени от несинхронизирана сигнализация и лоша видимост.

Кой носи отговорност?

Експерти и граждани сочат три основни фактора, които правят софийските трамваи „движещи се капани“:

Инфраструктурна занемареност: Въпреки частичните ремонти, голяма част от стрелките и релсовите пътища са износени до краен предел.

Техническа амортизация: Столицата продължава да разчита на мотриси от миналия век, чиито спирачни системи често не отговарят на съвременните стандарти за безопасност.

Умора и липса на кадри: Недостигът на ватмани принуждава работещите да поемат извънредни смени, което води до преумора и фатални грешки в преценката.

Институционалното мълчание трябва да спре

След инцидента на 15 декември от „Столичен електротранспорт“ и Столична община започнаха поредната проверка. Гражданите обаче са скептични – проверките обикновено приключват с обвинение към конкретния ватман, без да се анализира системното безхаберие в поддръжката.

Софиянци вече не питат „къде е трамваят?“, а „ще стигна ли жив?“. Ако не последват незабавни инвестиции в безопасността и радикална промяна в начина, по който се управлява градският транспорт, инцидентът от 15 декември няма да бъде последният – той ще бъде просто част от черната статистика на една разпадаща се система.

Специалисти насотяват за публичен отчет от транспортните комисии: Колко още „инцидента“ са нужни, преди сигурността на пътниците да стане приоритет пред усвояването на средства за козметични ремонти?

