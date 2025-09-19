Заради ремонта на „Топлофикация София“ в "Дружба 2": Омбудсманът сезира парламента

Омбудсманът Велислава Делчева внесе спешно искане до Комисията по енергетика в Народното събрание, след като само за ден до институцията са постъпили над 200 жалби от жители на столичния квартал "Дружба - 2". С писмо до медиите общественият защитни обясни, че поводът е решението на "Топлофикация София" да извърши 90-дневен ремонт на топлопреносната мрежа - от 2 октомври до 30 декември 2025 г., който ще засегне 120 жилищни сгради. Делчева настоява Комисията да изслуша изпълнителния директор на "Топлофикация София", председателя на КЕВР и министъра на енергетиката. По думите ѝ безпрецедентно дългият срок на ремонта в началото на отоплителния сезон поставя под съмнение готовността на дружеството за зимата.

Още: "Сега вече кофа и бързовар": Жителите на "Дружба 2" притеснени, че ще миришат и ще останат на студено

За какво настоява общественият защитник?

В писмото си до парламента омбудсманът напомня, че според Закона за енергетиката "Топлофикация София" е задължена да осигурява непрекъснато и качествено снабдяване. Отговорността за контрола върху техническото състояние на мрежата носи министърът на енергетиката, а КЕВР следи за спазването на лицензионните условия.

Още: Не само "Топлофикация София" е директно "виновна" за топлата вода и парното в "Дружба 2"

Делчева подчертава, че още в началото на 2025 г. компанията е уверила институцията на обществения защитник, че ремонтът ще бъде извършен след края на отоплителния сезон 2024-2025 г. Неспазването на това обещание сега изправя хиляди домакинства пред риска да останат без отопление и топла вода, включително възрастни хора, семейства с малки деца и домакинства с ниски доходи.

Омбудсманът поставя и въпроса дали електропреносната мрежа в района е подготвена да издържи на повишено натоварване, ако много домакинства се принудят да преминат на алтернативно отопление. Тя обръща внимание и на начисляването на прогнозни сметки за клиенти, които няма да получават топлоенергия по време на ремонта, настоявайки тези начисления да бъдат спрени.

Още: Заради ремонт: Столичният квартал "Дружба 2" без парно и топла вода до края на годината

В отделно писмо до ръководството на "Топлофикация София" Делчева изисква съкращаване на срока на ремонта, прекратяване на начисляването на прогнозни сметки и компенсиране на засегнатите абонати в "Дружба - 2".

"Гражданите справедливо настояват за преразглеждане на организацията и сроковете на ремонтните дейности, които засягат хиляди домакинства", заявява общественият защитник.

Още: Искат извънредно заседание в СОС заради спряното парно и топла вода в "Дружба 2" до Нова година