Безплатен градски транспорт за учениците на първия учебен ден в Стара Загора

На първия учебен ден общественият транспорт, обслужван от общинското дружество „Тролейбусни и автобусни превози" в Стара Загора, ще бъде безплатен за всички ученици в града. Това се съобщава на сайта на община Стара Загора. Инициативата е на кмета Живко Тодоров по повод началото на учебната година.

От местната администрация призовават водачите на пътя да бъдат бдителни и да пазят живота и здравето на децата не само в деня, когато се очаква голямо оживление около сградите на учебните заведения, а всеки ден, защото това е обща и върховна отговорност.

БТА припомня, че над 17 200 ученици започват новата учебна година в Стара Загора. В общинските училища ще учат 13 973 деца и ученици, а професионалните гимназии ще отворят врати за 2850 ученици. Общият брой на първокласниците за новата учебна година в община Стара Загора е 1434. Те са разпределени в 68 паралелки.