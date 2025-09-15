Войната в Украйна:

Безплатен градски транспорт за учениците на първия учебен ден в Стара Загора

15 септември 2025, 09:38 часа 357 прочитания 0 коментара
Безплатен градски транспорт за учениците на първия учебен ден в Стара Загора

На първия учебен ден общественият транспорт, обслужван от общинското дружество „Тролейбусни и автобусни превози" в Стара Загора, ще бъде безплатен за всички ученици в града. Това се съобщава на сайта на община Стара Загора. Инициативата е на кмета Живко Тодоров по повод началото на учебната година.

От местната администрация призовават водачите на пътя да бъдат бдителни и да пазят живота и здравето на децата не само в деня, когато се очаква голямо оживление около сградите на учебните заведения, а всеки ден, защото това е обща и върховна отговорност.

БТА припомня, че над 17 200 ученици започват новата учебна година в Стара Загора. В общинските училища ще учат 13 973 деца и ученици, а професионалните гимназии ще отворят врати за 2850 ученици. Общият брой на първокласниците за новата учебна година в община Стара Загора е 1434. Те са разпределени в 68 паралелки.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
безплатен транспорт първи учебен ден информация 2025
Още от Стара загора
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес