Над 500 старозагорци се обединиха в изграждането на храма "Св. Мина"

23 600 евро бяха събрани в дарителските кутии по време на благотворителната вечер за изграждането на православния храм „Св. Мина“ в квартал „Кольо Ганчев“. Над 500 старозагорци се обединиха в подкрепа на инициативата, превръщайки личния празник на кмета Живко Тодоров – 21 септември, в повод за съпричастност и добротворство. По традиция рожденият ден на кмета на Стара Загора отново беше посветен не на подаръци, а на кауза – тази година за изграждането на храм „Св. Мина“, който да бъде част от духовния живот на квартал „Кольо Ганчев“ и да събира хората. По банковата сметка към днешна дата са постъпили 71 892.10 евро. Старозагорци все още могат да се включат в благотворителната инициатива и да подкрепят каузата.

Банка ДСК – Стара Загора

IBAN: BGSTSA93 000005734285

Основание: За изграждане на православен храм „Свети Великомъченик Мина“ в кв. „Кольо Ганчев“

Благотворителната вечер се проведе в двора на Старозагорската света митрополия, чийто домакин по традиция е Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит д-р Киприан. Той поздрави рожденика с топли думи, пожела му здраве и сили да продължава да работи за града и го определи като „кмет за пример“.

„Важно е какво ще оставим след себе си, след като един ден си отидем от този свят – какво сме оставили, какво сме изградили, какво сме направили, така че в нас да остане частица от нас, от доброто“, каза кметът Живко Тодоров.

На рождения си ден Живко Тодоров получи поздравления от представители на институции, обществени и граждански организации, науката, културата, изкуството, образованието и спорта, както и от множество старозагорци.

Той благодари на всички, които през годините са заставали зад благотворителните инициативи, и подчерта, че зад тях стои общност от хора, които умеят да бъдат заедно и да подкрепят важни за града каузи.

„Аз се радвам, че всички ние, които сме тук, успяхме да разбием този мит. Защото ние създадохме нещо много повече от едни човешки отношения, които имаме през всичките тези години. Успяхме да създадем общност. Успяхме да изпълним много добри каузи. Успяхме да създадем един град, в който градивното и позитивното да доминират“, отбеляза Живко Тодоров. „Гордея се, че съм старозагорец!“, заяви кметът.

Каузата за храм „Св. Мина“ не е нова за старозагорската общност. През 2023 г. благотворителната инициатива по повод рождения ден на кмета отново беше посветена на изграждането на храма, като тогава бяха събрани 86 781 лева. Това е част от по-дълга традиция. От 2019 г. рожденият ден на Живко Тодоров се превръща в повод вместо подаръци и цветя да бъдат подкрепяни хора и обществени каузи.

През годините са събирани средства за лечението на младата старозагорка Камелия Добрева, за закупуването на звезден проектор за Астрономическата обсерватория „Юрий Гагарин“, за апарат за реанимация на новородени за Клиниката по неонатология на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, както и за хора, чиито домове пострадаха при пожара в местността „7-ми километър“.

През 2025 г. в подкрепа на 13 семейства, чиито имоти пострадаха най-сериозно при пожара от 17 август, бяха събрани събрани 147 хил. лева. Средствата бяха предоставени на пострадалите семейства, като договорите за дарения бяха връчени лично от кмета Живко Тодоров в залата на Общински съвет – Стара Загора.