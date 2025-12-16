Ефектен проект с многоцветна мозайка от растения преобрази кръгово в Стара Загора

Преобразеното кръгово движение до парк „Зелен клин“ в Стара Загора вече е завършено и го превръща от елемент на градската инфраструктура в публично изкуство. Новото бижу в градската среда е реализирано от Община Стара Загора. Живописният проект е дело на дизайнера Лора Гидимаркова и ландшафтния архитект Биляна Димитрова.

„В сърцето на кръговото оживява елемент от прочута римска мозайка, открита в античното селище Августа Траяна в град Стара Загора. Централната част е обградена от впечатляващ мотив, известен като „бягащата вълна“, характерен за римските мозайки и символ на движение, хармония и вечност“, разкриват метафорично специалистите, реализирали проекта.

Геометричната вълна създава ритъм и ясни визуални ориентири за водачите, което повишава безопасността на движението.

Дизайнът обединява елементи от два археологически източника, открити в Стара Загора: мозайките „Изворът на живота“ и „Дионисиево шествие“, които са пряк исторически символ на Стара Загора.

„Чрез растителност и декоративни материали пресъздадохме античната мозайка с висока точност, което прави кръговото кръстовище уникално за Европа. Реализираното ландшафтно озеленяване има потенциала да стане световноизвестен пример за интеграция на културно наследство в съвременната градска среда“, допълват авторите на ефектния проект.

С развитието на растенията във времето мозайката ще придобие триизмерен облик. „Комбинацията от декоративни камъчета, мулч, противоплевелно платно и непретенциозни растения осигурява разнообразна текстура и устойчив естетически вид през всички сезони, включително и през зимата. Видовете растения са прецизно подбрани. Те са изключително устойчиви и изискват минимална поддръжка. Включени са многогодишни храсти, обагрени в жълти, червени и масленозелени окраски, почвопокривни вечнозелени и цъфтящи растения и сезонни цветя за акцент върху ритъма на „Бягащата вълна“, информираха още специалистите.