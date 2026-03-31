Живко Тодоров: Разширяването на партньорството със САЩ е много важно за развитието на Стара Загора

Община Стара Загора бе домакин на официална среща с представители на търговския отдел към Посолството на САЩ в Република България и на Американската търговска камара в България, насочена към задълбочаване на двустранното сътрудничество и насърчаване на инвестициите. Гости на общината бяха Хана Каменетски – търговски аташе, придружена от Петър Делин – търговски съветник, както и Иван Михайлов – изпълнителен директор на Американската търговска камара в България, заедно с Даниел Киряков – мениджър „Комуникации и връзки с обществеността“.

Домакин на срещата бе кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров, с участието на заместник-кметовете арх. Мартин Паскалев („Устройство на територията, строителство и безопасност на движението“), Радостин Танев (ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“), Надежда Чакърова („Образование и младежки дейности“), Светослав Колев („Финанси, бюджет и икономика“), и Георги Симеонов – директор на дирекция „Европейски програми и протокол“.

В рамките на срещата бяха представени основните приоритети и дейности на търговския отдел към Посолството на САЩ и на Американската търговска камара, с акцент върху програмата SelectUSA и предстоящия инвестиционен форум в САЩ. SelectUSA e водеща програма на правителството на САЩ, управлявана от Департамента по търговия, която улеснява преките чуждестранни инвестиции, създаващи работни места. Тя действа като „единно гише“ за международни компании, помагайки им да инвестират и разширяват дейността си в САЩ, като досега е улеснила инвестиции за над $400 милиарда. Инициативата включва специализирани програми като SelectUSA Tech за международни стартиращи технологични компании, планиращи разширяване и в САЩ.

Кметът Живко Тодоров подкрепи значението на стратегическото партньорство между България и САЩ, като акцентира върху ролята на Стара Загора като ключов икономически и енергиен център. Градът има стратегическо географско положение – централна локация, отлична транспортна свързаност, обясни Тодоров. Той изрази благодарност за възможността да бъдат обсъдени перспективите за инвестиции и посочи, че развитието на енергийния сектор е от съществено значение за конкурентоспособността на региона.

„Стара Загора има потенциал да привлича и задържа млади, образовани и квалифицирани кадри. Нашата цел е да създаваме условия за тяхното професионално развитие тук“, заяви кметът Тодоров. Той допълни, че общината предлага балансирана и спокойна среда и това е добър фактор за развитието й в посока предвидимост и качество на живот.

Сред обсъдените теми бе и възможността за развитие на ядрена енергетика в региона, включително чрез внедряване на малки модулни реактори, предвид наличната инфраструктура в комплекс „Марица-изток“. Представителите на американската страна отбелязаха, че подобни проучвания изискват време, но откриват значителни перспективи за България да бъде сред първите държави, внедрили подобни технологии. Беше изтъкната и добрата съвместна работа с енергийни американски компании в сектора.

В хода на разговора бе представен и проектът за изграждане на първата водородна долина в България – ключова инициатива с национално значение, която допълва усилията за устойчив енергиен преход.

Заместник-кметът Радостин Танев акцентира върху усилията на общината за развитие на човешкия капитал чрез инициативи като кариерния форум „Work in Stara Zagora“, който отчита нарастващ интерес както от страна на бизнеса, така и от страна на търсещите реализация млади хора. Той подчерта и значението на международни инициативи като „Bulgaria Wants You“, насочени към връщането на български кадри от чужбина в родните им градове.

Кметът Живко Тодоров обърна внимание на това, че градът разполага с подготвени специалисти не само в областта на енергетиката, а и в области като медицина, земеделие и информационни технологии – фактор, който създава стабилна основа за дигиталното и икономическо развитие на региона.

В подкрепа на думите на Тодоров, Иван Михайлов, изпълнителен директор на Американската търговска камара в България, подчерта значението на споменатите сектори като добави здравеопазване, автомобилна индустрия, киберсигурност и бързоразвиващия се изкуствен интелект. Той коментира необходимостта от надграждане на образователните програми във висшите учебни заведения.

В заключение двете страни се обединиха около идеята за организиране на събитие, което да подпомогне българските компании в подготовката им за партньорство със САЩ, като същевременно предостави нови възможности за обмен на знания, култура и контакти.