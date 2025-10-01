Войната в Украйна:

Кметът на Стара Загора към възрастните хора: Съхранете младежкия си дух и посрещайте всички с усмивка

01 октомври 2025, 21:42 часа 302 прочитания 0 коментара
По повод 1 октомври – Международния ден на възрастните хора – кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров уважи празничното събитие на „Съюз на пенсионерите 2004 - Обединени“. Той поздрави членовете на организацията с празника и им пожела здраве, настроение и дълголетие. „Човек, като е жив и здрав – всичко му върви. Виждам, че при вас днес има много настроение и това е страхотно! Пожелавам ви да съхраните младежкия си дух и да се забавлявате. С тези празници показвате, че не сте забравили да се събирате, да се радвате на момента.“, обърна се кметът към празнуващите, които го посрещнаха с аплодисменти. Специално внимание той отдели на дамите в залата: „Скъпи дами, пожелавам ви да пазите достойнството, традициите и бита на българската жена“.

Кметът изрази признателност и към председателя на организацията Паскал Урджанов за активната му роля и добрия диалог през годините.

„Много от вас познавам лично, начело с Паскал Урджанов, който ви води чудесно вече толкова много години. Имаме отличен диалог – той винаги успява да организира всичко прекрасно и да постави вашите искания. От името на Община Стара Загора съм подготвил за него специален подарък. Пожелавам му здраве, късмет и дълголетие“, каза още кметът Живко Тодоров.

По време на официалното събитие, Паскал Урджанов изказа своята благодарност за оказаното внимание и уважение. С усмивка и чувство за хумор той се обърна към кмета с думите: „Да стигнете моите години – и да ги минете! „Бъдете все така лъчезарни – каквото и да се случва, най-важното е да го посрещаме с усмивка, колкото и трудно да е това“, каза в заключение кметът Живко Тодоров.

Празникът уважи и заместник-кметът арх. Мартин Паскалев.

Събитието продължи с общо веселие, танци и усмивки, като кметът се ръкува с всеки един от пенсионерите.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
