Кметът на Стара Загора участва в откриването на академичната година в Тракийския университет

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров и зам.-кметът с ресор „Образование и младежки дейности“ Надежда Чакърова присъстваха на тържественото откриване на академичната 2026/2027 година в Тракийския университет. Церемонията се проведе на откритата сцена на Университетския форум в Студентски град и събра студенти, преподаватели, представители на академичното ръководство и официални гости. Особено вълнуващ беше денят за първокурсниците, които за първи път прекрачиха прага на Тракийския университет и станаха част от неговата академична общност.

Ректорът проф. Мирослав Карабалиев приветства новоприетите студенти с „Добре дошли“ и постави акцент върху общността, която стои зад постиженията на висшето училище. По думите му университетът не се определя единствено от сградите, аудиториите, лабораториите и техниката, а преди всичко от преподавателите, студентите, изследователите и служителите, обединени от стремежа към знания и развитие.

„Университетът е преди всичко общност от хора, общност от преподаватели и студенти, изследователи и служители, обединени от стремежа към развитие и знания“, подчерта проф. Карабалиев. Той насърчи първокурсниците да бъдат активни и любопитни, да задават въпроси и да търсят повече от задължителното, защото доброто университетско образование е резултат от съвместните усилия на преподаватели и студенти.

Ректорът отправи послание и към преподавателите, като подчерта, че всяка следваща академична година трябва да бъде крачка напред в развитието на университета. „Нека си пожелаем една ползотворна година с нови научни резултати, с нови идеи и ново знание, което успешно да предаваме на нашите студенти“, каза проф. Карабалиев. Към младите хора той отправи и един важен съвет – добрият резултат рядко идва без усилие.

Сред официалните гости бяха главният секретар на Министерството на образованието и науката и член на Съвета на настоятелите на Тракийския университет Йовко Йовчев, областният управител на област Стара Загора доц. д-р Калоян Дамянов, народните представители Елена Нонева и Радослав Рибарски, общественият посредник на Стара Загора Иванка Сотирова, ректорът на Тракийския университет в периода 2015–2019 г. проф. Иван Въшин, директорът на РУО - Стара Загора Милена Йолдова, зам.-председателят на Българския ветеринарен съюз д-р Мирослав Първанов и директорът на Държавна опера – Стара Загора Владимир Бошнаков.

На церемонията присъстваха ректорското ръководство, деканите на факултетите и ръководителите на основните структурни звена на Тракийския университет.

Днес в Тракийския университет се обучават над 9 хил. български и близо 1000 чуждестранни студенти от 57 държави. Над 600 преподаватели осъществяват обучението в 44 бакалавърски, 83 магистърски и 90 докторски програми.

Празничната програма продължи с концерт на Deep Zone Project, който постави музикалния финал на първия ден от новата академична година.