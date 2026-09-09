"Преоткрий Стара Загора": От днес започва приключение за цялото семейство

Стара Загора се превръща в терен за приключения на 9 и 10 септември. Инициативата „Преоткрий Стара Загора – ден на малките откриватели“ ще поведе деца и родители по специално подготвени маршрути, които ще им дадат възможност да погледнат по различен начин към познати места в града. Загадки, QR кодове и различни предизвикателства ще водят семейните отбори от точка до точка. По пътя участниците ще трябва да покажат наблюдателност, логическо мислене, любопитство и добра работа в екип.

В приключението могат да се включат деца на възраст от 6 до 12 години заедно със своите родители или настойници. Отборите могат да бъдат от 2 до 5 души, а участието е безплатно.

На 9 и 10 септември регистрацията на място ще бъде от 9.00 до 9.45 часа при „Долна гъба“ - пресечната точка на бул. „Методи Кусев“ и бул. „Цар Симеон Велики“. Стартът на играта е в 10.00 часа.

Всеки отбор може да участва в един от двата състезателни дни. Трите отбора с най-добро време ще продължат към финала на 11 септември, когато ще премерят знания във викторина, посветена на историята и културното наследство на Стара Загора.

Маршрутът може да бъде изминат пеша, с градски транспорт или с личен велосипед, който не е електрически. Необходимо е поне един участник във всеки отбор да разполага с мобилно устройство с активна интернет връзка, чрез което ще бъдат сканирани QR кодовете.

„Преоткрий Стара Загора“ дава възможност на деца и родители да прекарат време заедно, да научат любопитни факти и да открият града по един различен и забавен начин.

Инициативата се организира в рамките на проект № BG05SFPR001-2.003-0061-C01 „Таланти без граници“, финансиран по Програма „Образование“ 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския съюз.

Участието е с предварително записване чрез онлайн формуляр. Допълнителна информация може да бъде получена на тел. 042/614 864.