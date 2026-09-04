Стара Загора отбелязва 141 години от Съединението на България

На 6 септември 2026 г. се навършват 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. По този повод Община Стара Загора и Втора Тунджанска механизирана бригада организират общоградски ритуал за преклонение пред делото и подвига на участниците в Съединението на Княжество България и Източна Румелия с полагане на венци и цветя от 10.30 ч. пред паметника „Защитниците на Стара Загора“ в парк „Пети октомври“. Водещ на събитието ще бъде актьорът Димитър Митев.

От 11.00 ч. ще започне празничен концерт на Площада пред Общината на Общински фолклорен ансамбъл „Загоре“.

На 6 септември своя празник отбелязват и старозагорските села Пряпорец, Остра могила, Сладък кладенец, Малко Кадиево, Християново и Стрелец. Празничните програми ще започват на площадите в центровете на населените места, съответно в часовете Пряпорец - 11.30 ч., Остра могила - 16.00 ч., Сладък кладенец - 17.00 ч., Малко Кадиево - 18.00 ч., Християново - 18.00 ч. и Стрелец 18.30 ч.