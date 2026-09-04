Зоопарк Стара Загора поставя нова инициатива в грижа за животните

Зоопарк Стара Загора ще бъде домакин на инициативата „Чудо и Вед – малки истории за големи сърца“, която ще обедини литературата, образованието, грижата за животните и благотворителността. Събитието ще се проведе на 26 септември (събота) от 11.00 ч. и ще предложи разнообразни активности и срещи, посветени на добротата, съпричастността и отговорното отношение към живия свят. Инициативата е отворена за посетители от всички възрасти. Инициативата е съвместна на детската писателка Ива Кацарова, автор на поредицата „Чудо и Вед – малки истории за големи сърца“, Фондация „Амабили – Сигурен дом за бездомните животни“ и Зоопарк Стара Загора.

В рамките на събитието посетителите ще могат да се срещнат с детската писателка Ива Кацарова, да чуят авторски прочит на откъси от „Чудо и Вед – малки истории за големи сърца“ и да се запознаят с Чудо и Вед – реалните герои, вдъхновили книгите. Предвидени са още разговори и активности, посветени на добротата, съпричастността, грижата към животните, личния пример и отговорното отношение към природата.

Специална зона ще бъде посветена на грижата за животните. В нея Фондация „Амабили“ и екипът на Зоопарк Стара Загора ще проведат демонстрации за правилна грижа за домашните любимци, ще представят истории за спасени животни и ще предоставят информация за отговорното отглеждане и възможностите за осиновяване.

За най-малките посетители са предвидени творчески занимания – рисуване и оцветяване на герои от „Чудо и Вед – малки истории за големи сърца“, както и картинки на диви животни. Част от програмата ще бъде и благотворителен базар, средствата от който ще подпомогнат дейността на Фондация „Амабили“. На него ще бъдат представени книгите от поредицата, както и тематични артикули, свързани с домашните и дивите животни, обитаващи Зоопарк Стара Загора.

Чрез инициативата Зоопарк Стара Загора отново поставя акцент върху своята образователна роля и възможността срещата с животните да бъде повод за разговор за природата, отговорността и човешкото отношение към живия свят.

„Зоопаркът е място, което събира хората около любовта и уважението към животните. Вярвам, че чрез такива инициативи споделяме важни ценности и напомняме, че добротата се учи, грижата се споделя, а любовта към животните ни прави по-добри хора“, сподели д-р Найден Илинов, директор на Зоопарк Стара Загора.

Инициативата е възможност срещата с животните да бъде повече от посещение в зоопарка – да се превърне в преживяване, което насърчава любопитството, съпричастността и отговорното отношение към природата.