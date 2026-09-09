Рекорден брой посетители на BEERфестът в Стара Загора

С много музика, пълна поляна и страхотно настроение приключи 11-ото издание на BEERфестът. От 2 до 6 септември в парк „Загорка“ се проведе най-успешното издание в историята на събитието, което събра десетки хиляди жители и гости на Стара Загора.

Още първата вечер започна с близо 8 000 посетители, а най-голямата посещаемост бе отчетена в петък (4 септември), когато над 16 000 души изпълниха фестивалната поляна. За първи път от над 20 години на една сцена се събраха оригиналният състав на SNAP! (Turbo B и Thea Austin) заедно със световните ретро легенди Natascha Wright (La Bouche), Joe Thompson (Down Low) и Ray Horton (The Real Milli Vanilli).

И тази година музикалната програма премина през пет тематични вечери за всеки вкус:

2 септември | POP вечер: Впечатляващ старт с мюзикъла Dreamgirls на талантливите ученици от НУМСИ „Христина Морфова“ и Общински духов оркестър „Стара Загора“, последвани от Торино и Пашата и Papi Hans.

3 септември | ROCK вечер: Легендарният Joe Lynn Turner, емблематичен глас на Rainbow и Deep Purple, излезе на сцената заедно с Kikimora, а вечерта бе открита от SEVI и квартет Strings.

4 септември | RETRO вечер: За първи път от 20 години на една сцена се събра оригиналният състав на SNAP! — Turbo B и Thea Austin, заедно със специалните гости Natascha Wright, Joe Thompson и Ray Horton, а началото на ретро маратона даде DJ ALEX.

5 септември | HIP-HOP вечер: Сцената завладяха Близнаците, F.O. и Пеева, Венци от Ъпсурт и „Гумени глави“ с проекта R&B Records All Stars.

6 септември | Фолклорна вечер: Тържествен завършек в Деня на Съединението с участието на гайдарски състав „Красимир Панчев“, хор „Жарава“, Димитър Драгиев и оркестър „Канарите“.

Посетителите се насладиха не само на богатата концертна програма, но и на вкусна храна, разнообразие от студени напитки, сладолед с вкус на бира, тематични игри и фотокътове.

Заедно с това BEERфест 2026 отново напомни за важността на отговорното поведение — гостите подкрепиха каузата за рециклиране в зоната „Заедно създаваме по-добър свят“, а за удобството им бе осигурен безплатен автобусен транспорт в рамките на кампанията „Когато шофираш, никога не пий“.

„BEERфестът отново доказа, че е важна част от пулса на Стара Загора и региона. Рекордната посещаемост и емоцията на хората през всичките пет дни са най-добрата оценка за общите усилия на екипа и партньорите ни,“ споделят организаторите.

Снимки и ключови моменти от фестивалните дни са достъпни в официалните канали на събитието във Facebook, Instagram и TikTok.

BEERфестът се организира от пивоварна „ЗАГОРКА“ и Община Стара Загора, с подкрепата на партньорите: месарски магазини „АЯКС“, „Домейн Менада“, технически хипермаркет „Багира“, „DIBSI“, „Pringles“, минерална вода „Горна Баня“, както и ресторантите „Старите каравани“, „Retro“ и „Щастливеца“.