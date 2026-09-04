Стара Загора кани деца и младежи да открият света на фотографията

Центърът за подкрепа за личностно развитие - Стара Загора набира участници за Школата по фотография. Тя е предназначена за деца и младежи от 7 до 18 години, които имат интерес към снимането и искат да развият уменията си зад обектива.

По време на заниманията участниците ще се учат как да използват възможностите на своя фотоапарат, как да работят със светлината и как да изграждат добър кадър. Наред с практическите умения школата насърчава младите фотографи да бъдат наблюдателни, да търсят интересното около себе си и да развиват собствен творчески поглед.

Участието в школата е безплатно. Записването се извършва на хартиен носител в сградата на ЦПЛР - Стара Загора на ул. „Захарий Княжески“ № 71, ет. 3.

Повече информация може да бъде получена на телефон 0893 576 457 или на електронна поща cplr@starazagora.bg.