Папуански носорози са новите обитатели на Зоопарк Стара Загора

Зоопарк – Стара Загора разширява богатата си колекция от животни. Най-новите обитатели са три папуански носорога, познати още като носорогови птици. С присъствието си те допълват многообразието от видове, които посетителите могат да видят. Носороговата птица е едра, с дълга опашка, големи крила и характерна масивна човка, която най-често е извита надолу. При полет крилата създават силен и характерен шум, дължащ се на въздушните пространства между маховите пера.

„За целия ни екип е изключително интересно да имаме възможността да наблюдаваме тези толкова екзотични птици, да научим повече за тяхното поведение, навици и характер. Вярвам, че и за посетителите ни срещата с тях ще бъде много любопитна и впечатляваща“, сподели д-р Найден Илинов, ръководител на Зоопарк Стара Загора.

От Зоопарк – Стара Загора канят всички любители на животните – малки и големи – да посетят зооградината. Гостите ще могат да се запознаят отблизо с новите папуански носорози и да се срещнат с останалите познати обитатели на зоопарка.