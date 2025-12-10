Кулинарно шоу на Ути Бъчваров събра многобройна публика в Стара Загора

Многобройна публика се събра днес за кулинарното шоу на Ути Бъчваров на площада пред Община Стара Загора. Популярният готвач зарадва любителите на народната кухня с различни изкушения – свински шишове, специалитети на скара и традиционна баница на жар. Популярният готвач приготви за присъстващите свински шишове, специалитети на скара и традиционна баница на жар, като още с първите си думи поздрави старозагорци:

„Много се радвам, че по стара традиция съм отново в Стара Загора. Празниците са за всички – нека усетим духа им не само чрез светлините и украсата, а и чрез споделената храна, особено по Коледа.“

Водеща на събитието беше Емилия Петкова от Народно читалище „Пробуда – 1928“ в с. Змейово. Тя подчерта значението на традициите и представи специалния гост на вечерта – Ути Бъчваров.

С внимание към постещите, организаторите предложиха както месни, така и постни ястия. „За нашите гости сме приготвили и баница – този балкански символ на гостоприемството. Когато посрещнеш някого с баница, желаеш му само добро“, сподели Ути.

До площада бяха подредени щандове, на които посетителите опитаха популярния Змейовски пелин и подбрани вина-еликсири от местни винарни.

Настроението на празника бе подсигурено от самодейните групи от читалищата НЧ „Димитър Наумов – 1908“ с. Преславен, НЧ „Митьо Станев – 1929“ с. Малко Кадиево, НЧ „Пробуда – 1928“ с. Змейово, НЧ „Развитие – 1878“ с. Дълбоки, както и професионалният общински фолклорен ансамбъл „Загоре“.

Те пресъздадоха вълненията покрай приготвянето на традиционната празнична трапеза. Младите и децата научиха как са се подготвяли нашите предци за празниците и за зимния сезон, разменяли са си рецепти, предяли са вълна и са предавали знанието на най-малките.

Фолклорният концерт, поднесен от самодейните групи, допълни празничната атмосфера и се превърна в кулминация на празничното събитие.