28 януари 2026, 17:27 часа 226 прочитания 0 коментара
Заради Русия и убийствата: ЕС прокарва нови санкции срещу Иран

Посланиците на Европейския съюз се споразумяха да наложат санкции на няколко ирански длъжностни лица за ролята им в смъртоносното потушаване на протестите в цялата страна, които разтърсиха Ислямската република. Постоянните представители на страните членки в ЕС одобриха и отделен пакет от наказателни мерки, насочени срещу ирански лица и организации за ролята им в подпомагането на Русия във войната ѝ срещу Украйна.

Мерките, които включват замразяване на активи и забрана за издаване на визи, бяха одобрени на 28 януари, съобщи Радио "Свобода/Свободна Европа". Очаква се външните министри на страните от блока да одобрят мерките утре, 29 януари.

Санкции заради протестите

Протестите в Иран избухнаха на 28 декември 2025 г. поради икономическите проблеми, включително срив на местната валута, но се превърнаха в антиправителствени демонстрации, които бяха посрещнати със смъртоносна сила. Според независими оценки на Iran International, базирани на вътрешни източници, видеа и снимки, свидетелски разкази и др., силите за сигурност са убили над 36 500 души: Най-кървавото клане в историята на протестите: Жертвите в Иран са над 36 500 (ВИДЕО).

Санкциите, свързани с протестите, са насочени срещу иранския министър на вътрешните работи Ескандар Момени и 14 други висши длъжностни лица. Момени, който ръководи иранските сили за поддържане на реда (LEF) и силите за сигурност в рамките на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (Иранската революционна гвардия), е отговорен за смъртта на стотици протестиращи.

Министърът на вътрешните работи, който е и заместник-главнокомандващ, е ръководил силите, които „са потушили уличните протести“, в резултат на което са загинали хиляди хора, посочват от ЕС.

Генералният прокурор Мохамад Мовахеди-Азад е обект на санкции, след като по време на протестите е заплашил демонстрантите със смъртно наказание по обвинение във „вражда срещу Бога“.

Регионалните командири на Иранската революционна гвардия, включително Хейдар Олфати в провинция Илам и Ахмад Али Фейзолахи от елитните сухопътни сили на гвардията „Саберин“, също попадат в "черния списък".

Мерките на ЕС са насочени и към шест организации, които подпомагат репресиите - от Иранската регулаторна агенция за аудиовизуални медии (SATRA), която цензурира дисидентите, до технологичните компании Yaftar и Douran, които разработват VPN блокери и инструменти за лицево разпознаване. Работната група за определяне на случаи на престъпно съдържание (WGDICC) - съдебен орган, който филтрира и цензурира достъпа до интернет, също е санкционирана.

Иранците са отрязани от външния свят от 8 януари, когато властите наложиха почти пълно прекъсване на интернет в цялата страна, след като репресиите срещу протестите се засилиха. Целта - блокиране на комуникацията между протестиращите, спиране на връзката им с външния свят, с който могат да споделят доказателства от репресиите, и прикриване на собствените престъпления. Достъпът бавно се възстановява, но експерти се опасяват, че властите в крайна сметка ще принудят иранците да използват вътрешно разработена „интранет“ мрежа, която функционира независимо от глобалния интернет.

Само една страна не иска Революционната гвардия да бъде определена за терористична

След като Италия и Испания промениха позициите си, Франция остава единствената страна от 27-членния ЕС, която се противопоставя на определянето на Иранската революционна гвардия като терористична организация, съобщава Радио "Свобода/Свободна Европа".

Дипломати от ЕС казват, че съпротивата на Франция се дължи на задържането на френски граждани в Иран, което подтиква Париж да запази дипломатическите канали с Техеран. Източници обаче посочват, че Франция смекчава позицията си, което повишава вероятността от промяна преди срещата на външните министри на ЕС на 29 януари.

Санкции за подпомагане на Русия

Отделно от това посланиците одобриха санкции срещу четири лица и шест организации, свързани с иранските програми за балистични ракети и дронове, които снабдяват руския диктатор Владимир Путин и армията му. Сред организациите са Sahara Thunder и Khojir Missile Development and Production Complex.

В документа Sahara Thunder е описана като фиктивна компания на Министерството на отбраната, която служи като прикритие за внос и износ на дронове, компоненти и технологии за Русия в замяна на пари.

Комплексът Khojir, от своя страна, произвежда балистични ракети с малък обсег Fath-360, които според твърденията се доставят в Русия. Според ЕС там се обучават войници за работа с тях. Управляван съвместно от Революционната гвардия и Министерството на отбраната, комплексът произвежда ракети с твърдо гориво, използвани срещу украински цели: Въпреки солидните покупки Русия не е изстреляла срещу Украйна нито една иранска балистична ракета.

Димитър Радев
