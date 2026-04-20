Проф. д-р Пламен Митев посети РИМ-Стара Загора по повод 150-годишнина от Априлското въстание

20 април 2026, 20:56 часа 316 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Стара Загора
Проф. д-р Пламен Митев – един от най-изтъкнатите изследователи на периода на Българското възраждане – ще гостува в Регионалния исторически музей с публична лекция, посветена на 150 години от избухването на Априлското въстание. Събитието ще се състои на 23 април 2026 г. от 17.30 ч. в конферентната зала на РИМ – Стара Загора.

По време на лекцията ще бъде представен том 9 на „Известия на Старозагорския исторически музей“. В първата част на изданието са включени докладите от Националната научна конференция „150 години от Старозагорското въстание. Революционният дух на България през 60-те и 70-те години на XIX век: идеи, събития, личности“, проведена на 16 септември 2025 г. в Стара Загора. Във втората част на сборника са публикувани спомените на учителя Стефан Минчев-Ножчето – участник в Старозагорското въстание от 1875 г.

Събитието е част от програмата на Регионалния исторически музей – Стара Загора по повод 150-годишнината от Априлското въстание и се провежда с подкрепата на Община Стара Загора и Регионалния академичен център – Стара Загора.

Антон Иванов Отговорен редактор
Още от Стара загора
