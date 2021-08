Рок фест Мъглиж организира дарителска кампания

Здравейте дарители,

Здравейте и на всички, които обичат българската рок музика. С голямо удоволствие искаме да ви споделим, че благодарение на големият Иво Руев на Фестивалът We Are Going To Мъглиж, ще има дарителски кутии в подкрепа на Женя Стоенчева. Кутиите ще бъдат разположени на всички каси.

Ние ще ви очакваме от 20 до 22.08.2021 г

Вярваме, че заедно можем както да се забавляваме, така и да помагаме. В дните на фестивала, ще се раздават и флаери с банковата сметка на Женя.

Женя Стоенчева е на 39 години от град Пловдив и е майка на една прекрасна дъщеря. През 2017 година тя беше оперирана от американски неврохирург за периневрални кисти на Тарлов. След направения ЯМР в началото на 2019 година се установи, че Женя има рядкото заболяване адхезивен арахноидит. Това е най-тежкото неврологично заболяване на гръбначните нерви. Представлява увреждане на една от обвивките на гръбначния мозък, вследствие на което нервите в гръбначния стълб се слепват и подуват, което причинява много силна болка. Заболяването е рядко срещано и малко познато в световен мащаб. След консултация в началото на 2020г с професор Ердал Карайоз, той препоръча извършването първоначално на 2 вливки на стволови клетки през 15 дни. След това препоръча да се направят още 2 вливки на стволови клетки в продължение на 2 месеца. И така благодарение на всички Вас, бяха направени 4 вливки и за това сме заплатили на болницата в Турция 48 000 долара за самите вливки, което се равнява на 80 000 лв . По препоръка на професора след направата на четирите вливки, трябваше да се изчакат няколко месеца за да се види как Жени ще реагира на стволовите клетки.

За наше щастие Жени, реагира положително на четирите вливки, има значителни подобрения в състоянието и, болките намаляха, но състоянието и все още не е добро. В началото на месец август Жени, направи нов ЯМР и той беше изпратен в Турция. След консултацията стана ясно, че професорът иска да се завърши лечението с още 2 вливания на стволови клетки.

На 12 август получихме проформата за 5-та и 6-та вливка на стойност 24 000 долара / всяка вливка е по 12000 долара/, което се равнява на 40 000 лв . Петата вливка трябва да се направи на 1-2 септември, което означава, че нямаме никакво време и трябва да съберем СПЕШНО сумата от 41 000 лв , включително за допълнителните разходи за PSR- и, скенер на бял дроб, нощувки, хранителни добавки/ за да не изгубим това, което постигнахме до сега.

Знаем, че времената са трудни. Знаем, че дарителските кампании са много. Надяваме се , че отново ще застанете до нас и всички заедно ще помогнем на Женя.

Фестивал на рок музиката и свободния дух!

We Are Going To Мъглиж е насочен към широката рок публика и се стреми да поддържа и развива българската авторска музика. Фестивалът се провежда в местността Равня на около километър от гр. Мъглиж. Мястото предоставя много добра възможност за устройване на палаткови лагери. В зоната на фестивала се предлагат храна и напитки.

Два дни рок, български банди, изпълнява се само АВТОРСКА музика.

ВХОД СВОБОДЕН.

Възможност за палатки и каравани- също безплатно.

Програма :

Петък 20.08.

19:00 - 19:40 People of Maha

20:00 - 20:40 RockStage

21:00 - 21:40 HATE COMPAIGN

22:00 - 22:40 CATORGA

23:00 КОНКУРЕНТ

Събота 21.08.2021

19:00 - 19:40 Roadwire

20:00 - 20:40 S.E.E. (Southeast End of Europe)

21:00 - 21:40 I.R.B. 69

22:00 - 22:40 Gwendydd

23:00 КОНТРОЛ

Заповядайте!

Goingtomaglizh

Линк към ивента: https://www.facebook.com/events/1145996319242158/?active_tab=about