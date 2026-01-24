17-годишният Иван Иванов пише история! Смаза противник, който е с 360 места по-напред, и се класира на финал

17-годишният български талант Иван Иванов продължава превъзходното си представяне на на турнира по тенис на твърди кортове за мъже в Манакор (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара. Националът ни за Купа "Дейвис" постигна нов паметен успех, подчинявайки с 2:0 (7:5, 6:4) сета №494 в света Джак Логе (Белгия), и се класира за финала на надпреварата. Двубоят в Академията на Рафаел Надал продължи час и 42 минути.

Иван Иванов пак е на финал в Манакор!

Световният шампион при юношите за 2025-а сервира изключително стабилно, реализира седем аса и допусна само един пробив на собствено подаване. Иванов поведе с 4:2 в първия сет, позволи на съперника да изравни до 4:4, но с решителен пробив в 12-ия гейм затвори частта при 7:5. Вторият сет се развиваше гейм за гейм до 5:4 в полза на българина, който изпусна първия си мачбол, но при втората възможност сложи точка на спора.

В битка за титлата утре най-добрият млад спортист на България ще се изправи срещу победителя от двубоя между руснаците Ярослав Демин и Павел Лагутин. 855-ият в световната ранглиста при мъжете Иванов продължава възходящия си поход в Манакор, след като по-рано този месец отново достигна до финал на турнир от същия ранг.

Струва си да отбележим още прекрасния 10-и януари на Иван Иванов. Първо спечели приза за №1 у нас сред младите спортисти, но не присъства на церемонията, минути след която надви драматично Иманол Лопес Морийо, който е с около 300 места по-напред в ранглистата на ATP. Преди това българинът се справи и с друг по-високо поставен състезател.