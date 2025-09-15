Войната в Украйна:

"Ахилесовата пета", която спира Яник Синер срещу Алкарас

15 септември 2025, 20:51 часа 456 прочитания 0 коментара
Яник Синер все още мисли за US Open, след като не успя да защити титлата си по-рано този месец. Италианецът загуби първото си място в световната ранглиста след поражението си на финала в Ню Йорк, в който бе победен от Карлос Алкарас. Карлитос изпревари своя голям съперник на върха след последната им битка в ATP Tour, която испанецът спечели с 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Посъветваха Синер да промени ключов аспект в играта си

Синер има ясен проблем с Алкарас, като се има предвид текущото им класиране, а балансът им в преките двубои вече е 10:5 в полза на испанеца. Той вече има и шест титли от Големия шлем, с две повече от най-близкия си съперник в мъжкия тенис към този момент. Въпреки това дуото успя да си подели четирите титли от Големия шлем през 2025 г. - постижение, което им се удаде и през 2024 г.

Яник Синер

Но след като Алкарас спечели последната им битка, бившият треньор на Серина Уилямс Рик Мачи смята, че Синер има какво да подобри. Той изрази мнението си в пост в социалната платформа "Х": "Сервисът е най-лесната част от играта, която може да се промени, защото няма тичане. Това е балансирано /времево действие от нулата. Синер трябва да модифицира/експериментира с pin point и различни обратни удари. Ръката му е хлабава жица и с научно обоснована модификация ще повиши % и местоположението."

Почти невъзможно е да се определи слабост в играта на Синер в момента, като тази област от играта му се проявява само когато той се изправя срещу Алкарас. Италианецът е загубил само пет мача през сезон 2025 досега, като четири от тях са срещу Алкарас. Другото му поражение дойде срещу Александър Бублик, който наистина впечатляващо спечели срещата им на 1/4-финалите в Хале. Статистиката за подаванията от 2025 г. обаче показва, че ако бившият номер едно в света може да поработи върху някоя област, то това е процентът на подаванията от първи сервис. Вероятно това е най-значимата от неговите очевидни слабости.

ОЩЕ: "Яник Синер игра контузен на финала на US Open": Оправдаха слабото представяне на бившия №1 по странен начин

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Яник Синер
