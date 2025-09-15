"Ахилесовата пета", която спира Яник Синер срещу Алкарас

Яник Синер все още мисли за US Open, след като не успя да защити титлата си по-рано този месец. Италианецът загуби първото си място в световната ранглиста след поражението си на финала в Ню Йорк, в който бе победен от Карлос Алкарас. Карлитос изпревари своя голям съперник на върха след последната им битка в ATP Tour, която испанецът спечели с 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Посъветваха Синер да промени ключов аспект в играта си

Синер има ясен проблем с Алкарас, като се има предвид текущото им класиране, а балансът им в преките двубои вече е 10:5 в полза на испанеца. Той вече има и шест титли от Големия шлем, с две повече от най-близкия си съперник в мъжкия тенис към този момент. Въпреки това дуото успя да си подели четирите титли от Големия шлем през 2025 г. - постижение, което им се удаде и през 2024 г.

Но след като Алкарас спечели последната им битка, бившият треньор на Серина Уилямс Рик Мачи смята, че Синер има какво да подобри. Той изрази мнението си в пост в социалната платформа "Х": "Сервисът е най-лесната част от играта, която може да се промени, защото няма тичане. Това е балансирано /времево действие от нулата. Синер трябва да модифицира/експериментира с pin point и различни обратни удари. Ръката му е хлабава жица и с научно обоснована модификация ще повиши % и местоположението."

The serve is the easiest part of the game to change because of no running. It is a balanced /timed action from the ground up. Sinner should modify/ experiment with pin point/ platform/ different takebacks. His arm is a loose wire and with a science based modification it will… — Rick Macci (@RickMacci) September 15, 2025

Почти невъзможно е да се определи слабост в играта на Синер в момента, като тази област от играта му се проявява само когато той се изправя срещу Алкарас. Италианецът е загубил само пет мача през сезон 2025 досега, като четири от тях са срещу Алкарас. Другото му поражение дойде срещу Александър Бублик, който наистина впечатляващо спечели срещата им на 1/4-финалите в Хале. Статистиката за подаванията от 2025 г. обаче показва, че ако бившият номер едно в света може да поработи върху някоя област, то това е процентът на подаванията от първи сервис. Вероятно това е най-значимата от неговите очевидни слабости.

