Войната в Иран::

"Огромна изненада": Основният конкурент на Джокович коментира ранното му отпадане на US Open

02 септември 2026, 11:02 часа 520 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Огромна изненада": Основният конкурент на Джокович коментира ранното му отпадане на US Open

Действащият шампион на US Open Карлос Алкарас определи сензационното отпадане на Новак Джокович още в първия кръг на турнира като "огромна изненада". Испанецът се завърна след четиримесечно отсъствие поради контузия с победа в три сета над руснака Роман Сафиулин в понеделник, като същевременно подчерта, че остава фокусиран върху това да преминава своя път в Ню Йорк кръг по кръг. Часове по-рано един от най-сериозните му опоненти за трофея - Джокович, отпадна.

Алкарас коментира ранното отпадане на Джокович

Загубата на Джокович в пет сета от Мариано Навоне в неделя сложи неочаквано ранен край на участието на сърбина и премахна перспективата за евентуална среща на 1/2-финал с Алкарас. 39-годишният тенисист изпитваше сериозни затруднения по време на мача, като дори повръща няколко пъти и се разплака. Резултатът бележи първата загуба на Ноле в първия кръг на турнир от Големия шлем от Australian Open през 2006 година. Алкарас разкри, че е следил драматичните заключителни етапи на мача, преди да сподели мислите си за значението на тази изненадваща загуба.

ОЩЕ: Сълзи, крампи и шокираща изповед: Новак Джокович притесни тенис света на US Open

Карлос Алкарас и Новак Джокович

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

"Гледах петия сет", каза Алкарас след победата си в първия кръг срещу Сафиулин в понеделник. "Очевидно това беше първият път, в който Новак загуби в първия кръг тук, на този турнир, така че е огромна изненада. Когато някой като Новак отпада в първия кръг, това е изненадващо. На всеки турнир от Големия шлем е наистина трудно да се премине през всеки кръг, за всеки играч. Наистина е трудно. Трябва да си заслужиш победата от първата до последната точка. Той беше в моята част от жребия, но това беше на 1/2-финалите. За мен 1/2-финалите са твърде далеч, затова просто се опитвам да минавам кръг по кръг."

Макар отпадането на Джокович да промени облика на половината от схемата, в която се намира Алкарас, испанецът трябва да се справи със собствените си предизвикателства след завръщането си в турнирите на сингъл за първи път от 139 дни насам. 23-годишният тенисист беше извън игра от април поради контузия в дясната китка и призна, че завръщането му на корта е предизвикало необичайно за него напрежение. Въпреки това Алкарас премина убедително през първия си мач срещу Сафиулин, като отбеляза 28 печеливши удара и по-късно потвърди, че не изпитва болка. Следващият му съперник в Ню Йорк ще бъде португалецът Хайме Фария.

ОЩЕ: Карлос Алкарас с любопитно признание за отсъствието на Яник Синер от US Open

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Новак Джокович US open Карлос Алкарас
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Тенис
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес