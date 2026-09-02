"Огромна изненада": Основният конкурент на Джокович коментира ранното му отпадане на US Open

Действащият шампион на US Open Карлос Алкарас определи сензационното отпадане на Новак Джокович още в първия кръг на турнира като "огромна изненада". Испанецът се завърна след четиримесечно отсъствие поради контузия с победа в три сета над руснака Роман Сафиулин в понеделник, като същевременно подчерта, че остава фокусиран върху това да преминава своя път в Ню Йорк кръг по кръг. Часове по-рано един от най-сериозните му опоненти за трофея - Джокович, отпадна.

Алкарас коментира ранното отпадане на Джокович

Загубата на Джокович в пет сета от Мариано Навоне в неделя сложи неочаквано ранен край на участието на сърбина и премахна перспективата за евентуална среща на 1/2-финал с Алкарас. 39-годишният тенисист изпитваше сериозни затруднения по време на мача, като дори повръща няколко пъти и се разплака. Резултатът бележи първата загуба на Ноле в първия кръг на турнир от Големия шлем от Australian Open през 2006 година. Алкарас разкри, че е следил драматичните заключителни етапи на мача, преди да сподели мислите си за значението на тази изненадваща загуба.

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"Гледах петия сет", каза Алкарас след победата си в първия кръг срещу Сафиулин в понеделник. "Очевидно това беше първият път, в който Новак загуби в първия кръг тук, на този турнир, така че е огромна изненада. Когато някой като Новак отпада в първия кръг, това е изненадващо. На всеки турнир от Големия шлем е наистина трудно да се премине през всеки кръг, за всеки играч. Наистина е трудно. Трябва да си заслужиш победата от първата до последната точка. Той беше в моята част от жребия, но това беше на 1/2-финалите. За мен 1/2-финалите са твърде далеч, затова просто се опитвам да минавам кръг по кръг."

Макар отпадането на Джокович да промени облика на половината от схемата, в която се намира Алкарас, испанецът трябва да се справи със собствените си предизвикателства след завръщането си в турнирите на сингъл за първи път от 139 дни насам. 23-годишният тенисист беше извън игра от април поради контузия в дясната китка и призна, че завръщането му на корта е предизвикало необичайно за него напрежение. Въпреки това Алкарас премина убедително през първия си мач срещу Сафиулин, като отбеляза 28 печеливши удара и по-късно потвърди, че не изпитва болка. Следващият му съперник в Ню Йорк ще бъде португалецът Хайме Фария.

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