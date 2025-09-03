Войната в Украйна:

Джокович разочарова САЩ и постави пореден уникален рекорд - ще спори с Алкарас за място на финала на US Open!

Новак Джокович се класира за полуфиналите на Откритото първенство на САЩ по тенис при мъжете. Сърбинът победи в четири сета представителя на домакините Тейлър Фриц - 6:3, 7:5, 3:6, 6:4. 38-годишният Джокович елиминира своя съперник след близо 3 часа и половина игра, за да запише 11-ата си победа над него в 11 мача. Това ще бъде 14-и полуфинал за Новак на "Флашинг Медоус", както и рекорден 53-ти във всички турнири от Големия шлем.

Джокович проби още първото подаване на Фриц в мача и това му бе достатъчно, за да поеме контрол над първия сет и да го спечели с 6:3. Сърбинът отново стигна пръв до брейк и във втората част, като това се случи в седмия гейм за 4:3, но след това Фриц успа да стигне до 5:5. Още в следващия гейм обаче Джокович направи нов пробив за 6:5, а впоследствие на свой сервис затвори сета със 7:5.

Фриц обаче не се предаде и стигна до пробив в четвъртия гейм на третия сет за 3:1, след което стигна до 6:3 в своя полза, връщайки интригата в мача. В четвъртия сет всеки от двамата тенисисти печелеше своето подаване до 5:4 в полза на Джокович. Тогава Фриц сервираше за оставане в мача, и макар да спаси два мачбола, в крайна сметка отстъпи. В битката за място на финал Джокович ще се изправи Карлос Алкарас. Испанецът елиминира на 1/4-финалите Иржи Лехечка (Чехия) – 6:4, 6:2, 6:4.

Стефан Йорданов
