Доскорошният треньор на Григор Димитров започна работа с тенисист от топ 10 на света

Британският тенис специалист Джейми Делгадо, който доскоро бе треньор на Григор Димитров, бързо си намери нова работа. Делгадо ще помага в подоготовката на играч от топ 10 на света - Джак Дрейпър. Новината идва около две седмици след като стана ясно, че Григор се разделя с Делгадо. Двамата работиха заедно в продължение на 4 години, като не бе уточнена конкретна причина за решението им да се разделят.

Делгадо помогна на Димитров да се върне в топ 10 на световния елит, както и да спечели първа титла след 7-годишна пауза. Двамата започнаха работа заедно през 2022-ра. Сега британецът ще продължи да работи като треньор на Дрейпър. Внезапната промяна подсказва, че вероятно Делгадо е пожелал да прекрати отношенията си с Димитров, за да може да започне работа с Джак Дрейпър. 

Иначе Джак Дрейпър ще отсъства от тениса до края на сезона, което ще даде време за почивка и на самия Делгадо - поне в частта с пътуванията по турнири. Досега Дрейпър се готвеше под ръководството на Джеймс Тротман, който също ще остане като част от екипа, но вече ще се появява по-рядко, докато Делгадо ще бъде главен треньор на британската ракета №1. 

