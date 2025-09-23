Войната в Украйна:

Григор Димитров съобщи изненадваща новина и обяви ново начало

23 септември 2025, 21:08 часа 570 прочитания 0 коментара
Григор Димитров съобщи изненадваща новина и обяви ново начало

Водещият български тенисист Григор Димитров се раздели с личния си треньор Джейми Делгадо, с който работи през последните три години. С британеца, който в миналото е бил в екипите на Жил Мюлер, Анди Мъри и Денис Шаповалов, Димитров спечели титла на турнира в Бризбънн и прескочи границата от 450 победи в професионалния тенис. 

Григор Димитров се раздели с Джейми Делгадо

"След няколко много успешни години заедно, с Джейми Делгадо решихмe пътищата ни да се разделят. Желая му всичко най-добро в бъдещите начинания", пише Григор в Инстаграм. 

Още: Не искам щастието ми да зависи от тениса: Говори лекторът Григор Димитров

Григор Димитров

Димитров стартира силно 2025 и се класира за втора поредна година на полуфиналите на турнира в Маями, но най-силната му игра бе на "Уимбълдън. Българинът отстрани Йошихито Нишиока и Корентен Муте, а в третия кръг надигра и Себастиан Офнер за стотната си победа в Големия шлем. Той водеше и с два сета на Яник Синер в четвъртия кръг, преди да скъса мускул при изпълнение на сервис. 

"През последните няколко месеца бях напълно отдаден на лечението ми и чакам новото начало за мен. Скоро ще се завърна на корта и нямам търпение това да се случи", добави най-добрият български тенисист в съобщението си в социалните мрежи. В момента Димитров, който продължава лечението си, е на 28-о място в ранглистата на АТП.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Ейса с трогателно послание за Григор Димитров след контузията: Няма по-трудолюбив и дисциплиниран човек от него

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Григор Димитров Джейми Делгадо информация 2025
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес