Григор Димитров съобщи изненадваща новина и обяви ново начало

Водещият български тенисист Григор Димитров се раздели с личния си треньор Джейми Делгадо, с който работи през последните три години. С британеца, който в миналото е бил в екипите на Жил Мюлер, Анди Мъри и Денис Шаповалов, Димитров спечели титла на турнира в Бризбънн и прескочи границата от 450 победи в професионалния тенис.

Григор Димитров се раздели с Джейми Делгадо

"След няколко много успешни години заедно, с Джейми Делгадо решихмe пътищата ни да се разделят. Желая му всичко най-добро в бъдещите начинания", пише Григор в Инстаграм.

Димитров стартира силно 2025 и се класира за втора поредна година на полуфиналите на турнира в Маями, но най-силната му игра бе на "Уимбълдън. Българинът отстрани Йошихито Нишиока и Корентен Муте, а в третия кръг надигра и Себастиан Офнер за стотната си победа в Големия шлем. Той водеше и с два сета на Яник Синер в четвъртия кръг, преди да скъса мускул при изпълнение на сервис.

"През последните няколко месеца бях напълно отдаден на лечението ми и чакам новото начало за мен. Скоро ще се завърна на корта и нямам търпение това да се случи", добави най-добрият български тенисист в съобщението си в социалните мрежи. В момента Димитров, който продължава лечението си, е на 28-о място в ранглистата на АТП.

