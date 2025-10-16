Дългоочаквано завръщане – Григор Димитров намекна, че ще играе на Мастърс-а в Париж (ВИДЕО)

Феновете на тениса у нас получиха страхотна новина днес, след като първата ракета на България Григор Димитров намекна, че ще участва на предстоящия турнир от сериите Мастърс в Париж. Надпреварата ще се проведе между 27 октомври и 2 ноември. Както е известно, родният тенисист не е играл от лятото, когато получи тежка контузия по време на двубоя си от 1/8-финалите на турнира от Големия шлем – Уимбълдън.

Григор Димитров участва в промо клип за турнира

Григор Димитров скъса гръден мускул на Уимбълдън като травмата го извади от игра за дълго време. Българският тенисист отказа участие във всички възможни турнири, за да се възстанови напълно. Очакваше се той да играе на предстоящата надпревара във Виена, но Гришо отказа и този вариант. Сега обаче Димитров даде надежди на феновете си, че може да участва на Мастърс-а в Париж. Гришо и част от колегите му в Тура заснеха специално видео за надпреварата, в което казват: „Очаквайте ме в Париж“.

See you at @ParisLaDefArena for the Rolex Paris Masters 🎾#RolexParisMasters pic.twitter.com/pYjABIMumD — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 13, 2025

Първата ни ракета вече мисли за следващия сезон

Мастърсът в Париж ще бъде последния шанс за Григор Димитров да се завърне на корта през 2025 година. Това е важно за първата ни ракета, тъй като той иска да бъде в максимално добра кондиция за новия сезон. По традиция кампанията ще стартира с няколко надпревари в Австралия, а черешката на тортата ще бъде поредното издание на един от любимите турнири на Гришо – Australian Open.

