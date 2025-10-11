Войната в Украйна:

Шок за Джокович! Номер 204 в света изхвърли Ноле от Мастърс-а в Шанхай

11 октомври 2025, 14:45 часа 351 прочитания 0 коментара
Шок за Джокович! Номер 204 в света изхвърли Ноле от Мастърс-а в Шанхай

Четирикратният шампион Новак Джокович отпадна на полуфиналите на турнира по тенис на твърди кортове от сериите „Мастърс“ в Шанхай (Китай) с награден фонд 9.193 милиона долара. Поставеният под номер 4 в схемата сърбин отстъпи пред квалификанта Валентин Вашеро (Монако) с 3:6, 4:6 за 1:40 час.

С успеха Вашеро се превърна в най-ниско класирания в ранглистата на АТП финалист в историята на турнирите „Мастърс 1000“ от 1990 година насам.

„Това истина ли е?“

„Това истина ли е? Не знам. Да имам Новак от другата страна на мрежата беше, на първо място, невероятно преживяване за мен“, каза 26-годишният Вашеро след победата над 24-кратния шампион от Големия шлем.

Тенисистът от Монако, който е номер 204 в класацията на АТП, запази самообладание през цялото време, възползвайки се от физическите трудности на Джокович, който на два пъти получи помощ от физиотерапевта заради проблеми в долната част на гърба в първия сет.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

„Искам да поздравя Валентин за достигането му до първия финал на „Мастърс“. Той започна от квалификациите, това е невероятна история. Казах му на мрежата, че е направил невероятен турнир, но по-важното е, че отношението му е много добро и играта му също беше невероятна. Пожелавам му всичко най-добро на финала и по-добрият играч да спечели днес“, каза Джокович след мача.

Валентин Вашеро ще влезе в Топ 100 на света

Вашеро спечели 78 процента от точките си на първи сервис по пътя към най-голямата победа в кариерата си срещу Джокович. След като пристигна в Шанхай като резерва за квалификациите, 26-годишният тенисист ще се изправи в неделя срещу братовчед си Артюр Риндернех (Франция) или Даниил Медведев (Русия) за трофея.

Представителят на Монако си осигури дебют в топ 100 на световната ранглиста, побеждавайки Холгер Руне на четвъртфиналите. Той е едва шестият играч през този век, достигнал до първия си финал в АТП Тура на турнир от „Мастърс“ 1000, и първият след Алехандро Давидович Фокина (Испания) в Монте Карло през 2022 година.

ОЩЕ: Джокович чупи рекорд след рекорд, но едно постижение на Надал остава недостижимо

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Новак Джокович Мастърс Шанхай информация 2025
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес