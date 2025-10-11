Шок за Джокович! Номер 204 в света изхвърли Ноле от Мастърс-а в Шанхай

Четирикратният шампион Новак Джокович отпадна на полуфиналите на турнира по тенис на твърди кортове от сериите „Мастърс“ в Шанхай (Китай) с награден фонд 9.193 милиона долара. Поставеният под номер 4 в схемата сърбин отстъпи пред квалификанта Валентин Вашеро (Монако) с 3:6, 4:6 за 1:40 час.

С успеха Вашеро се превърна в най-ниско класирания в ранглистата на АТП финалист в историята на турнирите „Мастърс 1000“ от 1990 година насам.

„Това истина ли е?“

THE FAIRYTALE OF SHANGHAI ✨



World No. 204 @val_vacherot defeats Djokovic 6-3 6-4 to become the lowest ranked Masters 1000 finalist EVER!!#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/eY9e4Wn73u — Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2025

„Това истина ли е? Не знам. Да имам Новак от другата страна на мрежата беше, на първо място, невероятно преживяване за мен“, каза 26-годишният Вашеро след победата над 24-кратния шампион от Големия шлем.

Тенисистът от Монако, който е номер 204 в класацията на АТП, запази самообладание през цялото време, възползвайки се от физическите трудности на Джокович, който на два пъти получи помощ от физиотерапевта заради проблеми в долната част на гърба в първия сет.

„Искам да поздравя Валентин за достигането му до първия финал на „Мастърс“. Той започна от квалификациите, това е невероятна история. Казах му на мрежата, че е направил невероятен турнир, но по-важното е, че отношението му е много добро и играта му също беше невероятна. Пожелавам му всичко най-добро на финала и по-добрият играч да спечели днес“, каза Джокович след мача.

Валентин Вашеро ще влезе в Топ 100 на света

Novak Djokovic and Valentin Vacherot had a beautiful moment at the net after their match in Shanghai



Novak: "You deserve it. You played unbelievable. Keep it going."



Valentin: "Such a pleasure to play at least once against you. Don't retire." 🥹



pic.twitter.com/k0WuGNq1Ou — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 11, 2025

Вашеро спечели 78 процента от точките си на първи сервис по пътя към най-голямата победа в кариерата си срещу Джокович. След като пристигна в Шанхай като резерва за квалификациите, 26-годишният тенисист ще се изправи в неделя срещу братовчед си Артюр Риндернех (Франция) или Даниил Медведев (Русия) за трофея.

Представителят на Монако си осигури дебют в топ 100 на световната ранглиста, побеждавайки Холгер Руне на четвъртфиналите. Той е едва шестият играч през този век, достигнал до първия си финал в АТП Тура на турнир от „Мастърс“ 1000, и първият след Алехандро Давидович Фокина (Испания) в Монте Карло през 2022 година.

ОЩЕ: Джокович чупи рекорд след рекорд, но едно постижение на Надал остава недостижимо