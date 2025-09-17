Ейса с трогателно послание за Григор Димитров след контузията: Няма по-трудолюбив и дисциплиниран човек от него

Първата българска ракета Григор Димитров продължава да се възстановява от един от най-съкрушителните моменти в кариерата си. Както е известно, най-добрият роден тенисист не е играл от началото на юли месец, когато получи тежка контузия в областта на гръдния мускул. Това се случи по време на 1/8-финалната му среща на Уимбълдън с тогавашния №1 в света Яник Синер. Българинът водеше с 2:0 сета, когато беше принуден да се оттегли.

Ейса с трогателно послание за Григор Димитров

Седмици по-късно самият Григор призна, че това е бил един от най-тежките му моменти, след който е плакал с глас в продължение на часове. Впоследствие стана ясно, че е получил частично разкъсване на гръден мускул и трябва да се подложи на операция. Той дори заяви, че психическата болка е била много по-голяма от физическата, но е опитал да продължи напред по възможно най-бързия начин. Очевидно планът на Димитров е сработил, съдейки по споделено видео от неговата дама на сърцето - Ейса Гонзалес.

Grigor Dimitrov’s girlfriend, Eiza Gonzalez, shared a video of him 2 days after suffering that awful injury at Wimbledon.



“2 days after injury. Nothing stops him. Hardest worker I know. The most disciplined.”



Incredible. ❤️💪 pic.twitter.com/O6glgLeoz6 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 16, 2025

"2 дни след контузията. Нищо не може да го спре. Не познавам по-трудолюбив и дисциплиниран човек от него", написа Гонзалес на клип, в който се вижда как Григор е излязъл на дълго бягане сред природата само два дни след операцията му. Ейса придружи видеото с трогателно послание, в което определя своя партньор като най-трудолюбивия и дисциплиниран човек, когото познава.

Григор е все по-близо до завръщането си на корта. След като се отказа и от турнирите в Азия, за които бе подал заявка, хасковлията може да се завърне в игра на мястото, където спечели първата си титла.