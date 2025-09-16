Григор Димитров ще се завърне от контузия на мястото, където спечели първата си титла

Григор Димитров избра нова дата за завръщането си на корта. Както е известно, най-добрият български тенисист не е играл от началото на юли месец, когато се оттегли от 1/8-финалите на Уимбълдън заради контузия. Сега той е подал заявка за участие на турнира от категория АТР 250 в Стокхолм. Надпреварата в шведската столица ще започне на 13 октомври. Това означава, че Гришо има един месец да влезе във форма.

Григор може да се завърне в игра след по-малко от месец

Първоначално българинът бе сред заявените играчи за надпреварите в Китай, и по-специално - Мастърс турнирът в Шанхай, който стартира на 1 октомври. Други два потенциални участия за българина бяха ATP 250 в Чънду и ATP 500 в Пекин. Пред дни обаче той и екипът решиха да не пътуват за Азия, за да може българинът да се възстанови напълно след контузията в областта на гръдния мускул, която получи по време на Уимбълдън.

Очевидно планът на Гришо е да запише три турнира до края на сезона. Първият от тях е този в Стокхолм, където българинът ще бъде пети поставен в основната схема. Заявка за участие в шведската столица са подали още Каспер Рууд, Томи Пол Уго Юмбер и Денис Шаповалов. Турнирът в Стокхолм е специален за Григор Димитров, защото именно там той спечели първата си АТР титла през 2013 година.

