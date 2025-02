Ема Радукану се разплака на корта и се скри зад съдията заради мъж, който я преследва (ВИДЕО)

Шампионката от Големия шлем в тениса Ема Радукану трябваше да прекъсне свой мач срещу Каролина Мухова на турнир в Дубай, след като видя, че към нея се приближава мъж с натрапчиво поведение. Мъжът е преследвал Радукану в последните дни, а британката го разпозна по време на срещата си и се разстрои, като отиде да говори със съдията на стола с молба въпросното лице да бъде отстранено.

Радукану се разплака на корта и дори се скри зад съдията на стола, изчаквайки охраната на корта да отстрани мъжа. От WTA увериха, че на мъжа ще бъде забранено да посещава всички бъдещи събития на организацията. Радукану получи морална подкрепа и от опонентката си Мухова, която първоначално не разбра какъв е казусът, но след това получи обяснение от съдията на стола.

От организаторите на турнира в Дубай информираха, че същото лице е било идентифицирано на първите няколко реда по време на мача на Радукану във вторник, като впоследствие е било изгонено. На следващия ден мът е решил да се върне на корта заради британската тенисистка, която видимо се изплаши, а това разстрои и играта ѝ на корта.

В крайна сметка Радукану загуби срещата в два сета, а британката получи подкрепа и от феновете. "WTA работи активно с Ема и нейния екип, за да гарантира нейното благополучие и да осигури необходимата подкрепа. Оставаме ангажирани да си сътрудничим с турнирите и техните екипи по сигурността по целия свят, за да поддържаме безопасна среда за всички играчи", написаха от WTA.

Това не е първият случай, в който Радукану е обект на тормоз. През 2022-ра мъж измина 23 мили до дома ѝ в Лондон, а после получи 5-годишна ограничителна заповед.

Pretty scary situation when a stalker turns up at your match. Raducanu did well to finish given how rattled she was.pic.twitter.com/aQJB43BTVv https://t.co/uYSjpU3ZZk