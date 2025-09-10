Федерер изигра над 1500 мача и никога не се отказа - уникалният рекорд, който го отличава от Надал и Джокович

Споровете за това кой е най-великият тенисист на всички времена вероятно никога няма да намерят своя край. Няма съмнение обаче, че "Голямата тройка" в тениса Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович са тримата основни претенденти за това звание. Несъмнено Ноле изпъква на преден план с рекордните си 24 титли от Големия шлем. Но един друг рекорд, записан в книгата на Гинес, отличава Федерер от другите си двама опоненти.

Няма отказване: Роджър Федерер е доиграл всеки един мач от кариерата си

В цялата си професионална кариера Федерер е изиграл 1526 мача. В нито един от тях швейцарецът не се е отказвал, което го прави абсолютен рекордьор по този показател. Роджър е завършил всички 1526 мача, независимо от състоянието си на корта, като в много ситуации е предпочитал да доиграе мача с болка от уважение към съперника. В само читири случая пък Федерер се е отказвал от мач преди започването му, което е значително по-масова практика за тенисистите.

Още: Как 19-годишният Федерер шокира "краля" на Уимбълдън и прекрати една от най-великите ери в тениса (ВИДЕО)

Надал, Джокович, Алкарас и Синер имат отказвания

За сравнение: Надал и Джокович имат по няколко отказвания по време на мач, като най-пресният пример е от тазгодишното издание на Откритото първенство на Австралия. Там Ноле се отказа на полуфиналите срещу Александър Зверев след само един изигран сет. Карлос Алкарас и Яник Синер също вече имат отказвания, въпреки че са в началото на своите кариери. Испанецът се отказа при 3-6, 6-6 срещу Холгер Руне на Мастърса в Париж през 2022 г. Примерът със Синер е по-пресен - от финала в Синсинати, където Алкарас му поведе с 5:0.

Още: 14-те дни, в които Григор се опълчи на Федерер, но бе отказан на два пъти от голям пробив в тениса (ВИДЕО)