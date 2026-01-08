Лош ден "в офиса": Григор Димитров отпадна безславно от квалификант в Бризбън

Голямата звезда на българския тенис Григор Димитров отпадна безславно на 1/8-финалите на турнира от сериите ATP 250 в Бризбън, след като отстъпи на квалификанта Рафаел Колиньон с 6-7(1), 3-6 за малко под 2 часа игра. Българинът загуби първата част в тайбрек, а в средата на втория сет допусна пробив, който така и не успя да върне. В крайна сметка 84-ият в света Колиньон заслужено спечели, след като през целия мач сервира по-добре и бе по-стабилен от основната линия.

Григор Димитров загуби от Рафаел Колиньон в Бризбън

Два бяха ключовите моменти в мача: Димитров вкара едва половината от първите си сервиси в мача, което го принуди да се защитава до последно на всеки свой сервис гейм. Другият важен момент пък бе в средата на първата част, когато Григор имаше три поредни точки за пробив, но не успя да се възползва, като това можеше да прати мача в друга посока. Българинът допусна и множество непредизвикани грешки, а освен това Колиньон изглеждаше и по-свеж на корта.

Срещата започна под контрола на сервиращите, като нито Димитров, нито Колиньон допуснаха да бъдат застрашени в сервис геймовете си. При 2-2 белгиецът успя да стигне до точка за пробив, но Димитров спаси брейкбола. В следващия гейм пък Григор имаше изключителен шанс да пробие, повеждайки с 40:0 след две двойни грешки на съперника. Колиньон обаче реагира с два аса и успя да се върне в гейма, а след това и да го спечели за 3-3.

Следващите четири гейма преминаха спокойно, без точки за пробиви, а при 5-5 Колиньон пак се доближи до пробив. Той поведе с 40:15, но Димитров успя да отрази и двата брейкбола, и то след втори сервиси. Белгиецът се добра до нов брейкбол, а Гришо се справи и с него. След това българинът показа самообладание и успя да се измъкне от трудната ситуация, за да поведе с 6-5. Колиньон продължи с доброто сервиране и вкара мача в тайбрек. Там белгиецът бе безкомпромисен със 7:1 точки, за да вземе сета със 7-6.

Колиньон продължи да играе много силно на начален сервис и през втората част, като спечели откриващия гейм, а след това стигна до брейкбол на сервис на Димитров, но Гришо се справи и успя да изравни за 1-1. Колиньон взе с лекота и следващия си сервис гейм, а след това логичното се случи - стигна до пробив. В четвъртия гейм белгиецът поведе с 40:15, а от втория опит проби Гришо и поведе с 3-1 гейма.

Колиньон задържа високото си равнище и в следващите геймове, като не остави никакви шансове на Димитров да се доближи до точка за връщане на пробива. В същото време Григор продължи да изпитва трудности на свой сервис, като нито началният удар влизаше, нито пък бе достатъчно концентриран в разиграванията. В крайна сметка Димитров спечели сета с 6-3, а в следващия кръг ще се изправи срещу американеца Брандън Накашима.

Още: Пратиха Григор Димитров в девета глуха в битката за титлата в Бризбън