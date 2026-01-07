От Гришо имаш не: Уникалният удар, който можеше да се превърне в "точката на века", ако не беше Димитров (ВИДЕО)

Първата ракета на България Григор Димитров започна силно 2026 година! Хасковлията надигра испанеца Пабло Кареньо-Буста с 2:0 сета (6-3, 6-2) за малко над час игра в първия кръг на турнира от сериите ATP 250 в Бризбън, Австралия. По този начин Гришо си заслужи място на 1/8-финалите, където ще срещне 84-тия в света Рафаел Колиньон от Белгия. Във втория сет на срещата се случи и най-запомнящото се разиграване, в което зрителите за малко да станат свиделите на "точката на века".

Уникалният "сляп удар" на Пабло Кареньо-Буста

"*Почти* точката на века от Пабло Кареньо", написа популярният канал Tennis TV като текст към видео от въпросното разиграване. При 4:0 гейма във втората част испанецът сервираше с надежда да се върне в мача. След размяна на удари Димитров "извика" Кареньо-Буста на мрежата, който върна късата, но българинът взе топката директно от въздуха с мисълта да хване съперника си в крачка.

В този момент Пабло Кареньо-Буста направи нещо наистина магично - т. нар. blind shot, или воле от движение, докато е с гръб - без да гледа към топката. Гришо обаче запази самообладение и прехвърли испанеца, който пак реагира по красви начин - с удар зад гърба. За съжаление на Буста, топката дойде перфектна на волето на Димитров, който не прости и спечели точката с усмивка на лице.

