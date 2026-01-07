Лайфстайл:

От Гришо имаш не: Уникалният удар, който можеше да се превърне в "точката на века", ако не беше Димитров (ВИДЕО)

07 януари 2026, 15:25 часа 172 прочитания 0 коментара
От Гришо имаш не: Уникалният удар, който можеше да се превърне в "точката на века", ако не беше Димитров (ВИДЕО)

Първата ракета на България Григор Димитров започна силно 2026 година! Хасковлията надигра испанеца Пабло Кареньо-Буста с 2:0 сета (6-3, 6-2) за малко над час игра в първия кръг на турнира от сериите ATP 250 в Бризбън, Австралия. По този начин Гришо си заслужи място на 1/8-финалите, където ще срещне 84-тия в света Рафаел Колиньон от Белгия. Във втория сет на срещата се случи и най-запомнящото се разиграване, в което зрителите за малко да станат свиделите на "точката на века".

Уникалният "сляп удар" на Пабло Кареньо-Буста

"*Почти* точката на века от Пабло Кареньо", написа популярният канал Tennis TV като текст към видео от въпросното разиграване. При 4:0 гейма във втората част испанецът сервираше с надежда да се върне в мача. След размяна на удари Димитров "извика" Кареньо-Буста на мрежата, който върна късата, но българинът взе топката директно от въздуха с мисълта да хване съперника си в крачка.

В този момент Пабло Кареньо-Буста направи нещо наистина магично - т. нар. blind shot, или воле от движение, докато е с гръб - без да гледа към топката. Гришо обаче запази самообладение и прехвърли испанеца, който пак реагира по красви начин - с удар зад гърба. За съжаление на Буста, топката дойде перфектна на волето на Димитров, който не прости и спечели точката с усмивка на лице.

ОЩЕ: Пратиха Григор Димитров в девета глуха в битката за титлата в Бризбън

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Григор Димитров Пабло Карено Буста ATP Бризбън
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес